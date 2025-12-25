Logo
Large banner

Усвојена одлука: Поскупљује вода у Бањалуци

25.12.2025

20:55

Коментари:

3
Усвојена одлука: Поскупљује вода у Бањалуци

Одборници у Скупштини града Бањалука усвојили су повећање цијене воде.

Наиме, одборници скупштинске већине у Скупштини града Бањалука на 11. ванредној сједници предложили су амандманом мање повећање цијене воде у односу на оно које је затражио "Водовод".

Првобитно је предложено, а затим и усвојено, да повећање варијабилног дијела јединствене цијене воде за индивидуалне потрошаче и кућне савјете и осталу потрошњу са 1,1 иде на 1,58 КМ са ПДВ-ом, умјесто на 1,83 КМ колико је тражио "Водовод".

За привреду и малу привреду утврђено је повећање са 2,49 на 2,85 КМ са ПДВ-ом, док је "Водовод" предлагао повећање на 3,24 КМ са ПДВ-ом.

Када је ријеч о цијени канализације, одборници већине су предложили да индивидуални потрошачи и кућни савјети плаћају 0,36 КМ са ПДВ-ом умјесто 0,28 КМ што је и усвојено, док је "Водовод" тражио раст на 0,49 КМ.

Раст ове ставке привреди и малој привреди по приједлогу одборника је 12 фенинга, односно иде са 0,83 на 0,95 КМ са ПДВ-ом, док је "Водовод" тражио 1,08 КМ.

За категорију "остала потрошња" цијена са 0,36 расте на 0,42 КМ, док је из предузећа "Водовод" предлагана цијена од 0,49 КМ, преносе Независне.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

vodovod

поскупљење

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

Бања Лука

Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

1 седм

0
Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Република Српска

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

1 седм

1
Стари проблем бањалучког гријања и даље без рјешења

Бања Лука

Стари проблем бањалучког гријања и даље без рјешења

4 ч

1
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

Бања Лука

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

9 ч

1

Више из рубрике

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

3 ч

0
Стари проблем бањалучког гријања и даље без рјешења

Бања Лука

Стари проблем бањалучког гријања и даље без рјешења

4 ч

1
Свиња прошетала улицом у Бањалуци

Бања Лука

Свиња прошетала улицом у Бањалуци

4 ч

1
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

Бања Лука

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

9 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

22

43

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

22

40

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

22

26

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

22

07

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner