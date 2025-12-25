Усвојена одлука: Поскупљује вода у Бањалуци

25.12.2025
20:55
Коментари:3
Одборници у Скупштини града Бањалука усвојили су повећање цијене воде.
Наиме, одборници скупштинске већине у Скупштини града Бањалука на 11. ванредној сједници предложили су амандманом мање повећање цијене воде у односу на оно које је затражио "Водовод".
Првобитно је предложено, а затим и усвојено, да повећање варијабилног дијела јединствене цијене воде за индивидуалне потрошаче и кућне савјете и осталу потрошњу са 1,1 иде на 1,58 КМ са ПДВ-ом, умјесто на 1,83 КМ колико је тражио "Водовод".
За привреду и малу привреду утврђено је повећање са 2,49 на 2,85 КМ са ПДВ-ом, док је "Водовод" предлагао повећање на 3,24 КМ са ПДВ-ом.
Када је ријеч о цијени канализације, одборници већине су предложили да индивидуални потрошачи и кућни савјети плаћају 0,36 КМ са ПДВ-ом умјесто 0,28 КМ што је и усвојено, док је "Водовод" тражио раст на 0,49 КМ.
Раст ове ставке привреди и малој привреди по приједлогу одборника је 12 фенинга, односно иде са 0,83 на 0,95 КМ са ПДВ-ом, док је "Водовод" тражио 1,08 КМ.
За категорију "остала потрошња" цијена са 0,36 расте на 0,42 КМ, док је из предузећа "Водовод" предлагана цијена од 0,49 КМ, преносе Независне.
