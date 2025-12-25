Logo
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

АТВ

25.12.2025

13:45

1
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци
Паркинг у Бањалуци од 1. јануара ће бити бесплатан, потврдио је то данас поново Драган Лукач, шеф клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Бањалука, наводећи да се нада да ће се у наредном периоду наћи рјешење.

"Ми у Скупштини града још у трећем мјесецу донијели смо одлуку у складу са одлуком Уставног суд, а који је рекао да градоначелник није могао самовољно да промијени правилник и дигне цијене паркинга. У одлуци Уставног суда се сугерише да је потребно направити јавно предузеће и то смо предложили градоначелнику, али он очито није за ту варијанту и до сада није урадио ништа по питању да се формира јавно предузеће које би се бавило наплатом паркинга", рекао је Лукач.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

Он је истакао да се нада да ће у наредном периоду сјести са Станивуковићем и наћи рјешење.

Лукач је додао да није никоме у интересу да се паркинг не наплаћује.

Са друге стране, Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, рекао је да ће тражити начин како наплаћивати паркинг.

"Ако желимо да имамо озбиљан буџет, потребно је да имамо све врсте прихода", рекао је он.

Паркинг

Бањалука

