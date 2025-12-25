За убиство на тракторијади девет година затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
25.12.2025
13:30
Коментари:0
Врховни суд Републике Српске правоснажно је осудио Мурсала Машића (49) из Вукосавља на девет година затвора због убиства Назифа Омичевића (58), кога је 13 пута убо ножем на тракторијади!
Пресуда је изречена након што је Врховни суд потврдио првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Добоју.
Злочин се догодио 13. октобра прошле године на ”Тракторијади” у Јакешу код Вукосавља. У пресуди се наводи да је Машић дјело починио у стању битно смањене урачунљивости, усљед емоционалне узбуђености потпомогнуте алкохолисаношћу.
”Хтијући да лиши живота Омичевића, са којим је био у лошим односима, оптужени је држећи нож у руци жртви задао 13 рана у предјелу врата, надлактице, пазуха, грудног коша, наткољенице, шаке и руке. Омичевић је подлегао усљед масивног спољашњег и унутрашњег крварења са посљедичним искрварењем”, наводи се у пресуди.
Према незваничним информацијама Омичевић је живио и радио у Њемачкој, гдје је имао приватну фирму. Машић је одређено вријеме радио код њега као молер и наводно су још из тог периода имали нерашчишћене рачуне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму