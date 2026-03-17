Цвијановић: Српски члан Предсједништва БиХ има званичне канцеларије у Бањалуци

17.03.2026
Српски члан Предсједништва БиХ реаговала је на медијске написе да се "под заставом Републике Српске састаје са страним дипломатама у просторијама које нису званични простори Предсједништва", наводећи да је индикативно што не знају да су то званичне канцеларије српског члана Предсједништва БиХ у Бањалуци.
"Иначе, упорно се такмичите сами са собом да државу 'што боље' браните на погрешан начин", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Посебно је индикативно што не знате да то ЈЕСУ званичне канцеларије српског члана Предсједништва БиХ у Бањалуци. Иначе, упорно се такмичите сами са собом да државу "што боље" браните на погрешан начин. pic.twitter.com/1OkQnlISBS— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) March 17, 2026
