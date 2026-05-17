Ћаби Алонсо је нови тренер Челсија

Челси је данас на својим званичним страницама потврдио именовање Ћабија Алонса за новог тренера од наредне сезоне.
Некадашњи шпански репрезентативац преузеће дужност на клупи Плаваца 1. јула, а потписао је четворогодишњи уговор.
Алонсо у Челси долази након што је као тренер већ стекао искуство на највишем нивоу европског фудбала, водећи Реал Мадрид и Бајер Леверкузен, са којим је освојио прву титулу шампиона Њемачке у историји клуба.
Сматра се једним од најперспективнијих тренера данашњице, а током досадашње каријере изградио је репутацију одличног лидера и стручњака способног да развија младе играче и гради такмичарске екипе.
Након потписивања уговора, Ћаби Алонсо је поручио да је поносан што је постао тренер једног од највећих клубова свјетског фудбала.
„Челси је један од највећих клубова у свјетском фудбалу и испуњава ме огромним поносом што сам постао тренер овог великог клуба. Из разговора са власничком групом и спортским руководством јасно је да дијелимо исту амбицију. Желимо изградити екипу способну да се константно такмичи на највишем нивоу и бори за трофеје. У тиму има много талента и велики потенцијал, а биће ми част да га водим. Сада је фокус на напорном раду, изградњи праве културе и освајању трофеја“, рекао је Алонсо.
