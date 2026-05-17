Ћаби Алонсо је нови тренер Челсија

17.05.2026 11:41

Фото: Tanjug/AP/Alastair Grant

Челси је данас на својим званичним страницама потврдио именовање Ћабија Алонса за новог тренера од наредне сезоне.

Некадашњи шпански репрезентативац преузеће дужност на клупи Плаваца 1. јула, а потписао је четворогодишњи уговор.

Алонсо у Челси долази након што је као тренер већ стекао искуство на највишем нивоу европског фудбала, водећи Реал Мадрид и Бајер Леверкузен, са којим је освојио прву титулу шампиона Њемачке у историји клуба.

Сматра се једним од најперспективнијих тренера данашњице, а током досадашње каријере изградио је репутацију одличног лидера и стручњака способног да развија младе играче и гради такмичарске екипе.

Након потписивања уговора, Ћаби Алонсо је поручио да је поносан што је постао тренер једног од највећих клубова свјетског фудбала.

„Челси је један од највећих клубова у свјетском фудбалу и испуњава ме огромним поносом што сам постао тренер овог великог клуба. Из разговора са власничком групом и спортским руководством јасно је да дијелимо исту амбицију. Желимо изградити екипу способну да се константно такмичи на највишем нивоу и бори за трофеје. У тиму има много талента и велики потенцијал, а биће ми част да га водим. Сада је фокус на напорном раду, изградњи праве културе и освајању трофеја“, рекао је Алонсо.

