Ђанија ујео гост на свадби! Фолкер има рану на стомаку

Аутор:АТВ
Коментари:0
Радиша Трајковић Ђани доживио је праву драму на свадби када га је гост ујео за стомак. Фолкер је завршио у болници.
На фотографији коју су објавили поједини медији, можете видјети Ђанија како лежи на столу, без мајице, а рана на стомаку је била видљива. У руци је држао марамицу којој је највероватније придржавао рану на путу до болнице.
Са њим је била и докторка која му је санирала рану, а како је потврдила и Ђанијева супруга, он је примио тетанус.
Огласила се Слађа
Слађа каже да јој је сада све то смијешно, али да јој није било свеједно када је сазнала за немили догађај.
"Ујео га човјек, сад ми је смијешно није ми било. Није намјерно, зна тог човека. Смијешно је и чудно, не знам шта је са њим било. Шалили су се, зна га дуго. Примио је тетанус, пије антибиотик. Ту му је младеж поткачио. Сутра нам је годишњица брака, идем да му купим кацигу, панцир и штит. Уплашила сам се", рекла је Слађа.
Реаговала полиција
Припадници полиције су убрзо након инцидента стигли на терен и прекинули славље како би обавили увиђај и прикупили изјаве присутних. Идентитет нападача за сада није званично саопштен јавности. Организатори свадбеног весеља јавно су изразили жаљење поводом овог немилог догађаја, истичући да је у питању изолован инцидент који није угрозио остатак прославе, преноси "Курир".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
18 ч0
Најновије
15
17
14
57
14
50
14
34
14
23
Тренутно на програму