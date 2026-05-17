Logo
Large banner

Ђанија ујео гост на свадби! Фолкер има рану на стомаку

Аутор:

АТВ
17.05.2026 11:21

Коментари:

0
Радиша Трајковић Ђани пјевач
Фото: YouTube/printscreen

Радиша Трајковић Ђани доживио је праву драму на свадби када га је гост ујео за стомак. Фолкер је завршио у болници.

На фотографији коју су објавили поједини медији, можете видјети Ђанија како лежи на столу, без мајице, а рана на стомаку је била видљива. У руци је држао марамицу којој је највероватније придржавао рану на путу до болнице.

Са њим је била и докторка која му је санирала рану, а како је потврдила и Ђанијева супруга, он је примио тетанус.

Огласила се Слађа

Слађа каже да јој је сада све то смијешно, али да јој није било свеједно када је сазнала за немили догађај.

"Ујео га човјек, сад ми је смијешно није ми било. Није намјерно, зна тог човека. Смијешно је и чудно, не знам шта је са њим било. Шалили су се, зна га дуго. Примио је тетанус, пије антибиотик. Ту му је младеж поткачио. Сутра нам је годишњица брака, идем да му купим кацигу, панцир и штит. Уплашила сам се", рекла је Слађа.

Реаговала полиција

Припадници полиције су убрзо након инцидента стигли на терен и прекинули славље како би обавили увиђај и прикупили изјаве присутних. Идентитет нападача за сада није званично саопштен јавности. Организатори свадбеног весеља јавно су изразили жаљење поводом овог немилог догађаја, истичући да је у питању изолован инцидент који није угрозио остатак прославе, преноси "Курир".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђанија ујео гост

Радиша Трајковић Ђани

Пјевач

Нападач

наступ

медији

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пјевач Слоба Васић

Сцена

Слоба о проблемима са којим се борио: Повећао сам дозе, пио лијекове, жени сам ћутао о томе

4 ч

0
Очарала и гласом и стасом: Пјевачица ДАРА одузима дах

Сцена

Очарала и гласом и стасом: Пјевачица ДАРА одузима дах

6 ч

0
"Плакала сам када се писало да је у болници" Јована о Весни Змијанац

Сцена

"Плакала сам када се писало да је у болници" Јована о Весни Змијанац

17 ч

0
Дејан Драгојевић

Сцена

Дејан Драгојевић се жени! Донио одлуку, па открио планове за будућност

18 ч

0

  • Најновије

15

17

Сиви соко украо телефон биологу јер је завиривао у гнијездо

14

57

Сутра сунчано и топлије, од средине дана наоблачење

14

50

Цијена пчелињег отрова и до 30.000 долара по килограму

14

34

У Јаворанима откривено и освештано спомен-обиљежје погинулим борцима

14

23

Каква драма у Италији: Јувентус остао без Лиге шампиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner