Обиљежило га је стравично убиство и поштовање сотонске цркве: Ко је Кристијан Алексић?

Полиција и даље трага за осумњиченим за убиство које је потресло Дрниш, а недавно је објављено да је ријеч о 50-годишњем Кристијану Алексићу, који је прије више од 30 година починио стравичан злочин.
Подсјетимо, Алексић се сумњичи да је у суботу увече пуцао на 19-годишњег достављача пице, који је преминуо од посљедица рањавања. Осумњичени је након тога побјегао, а у потрагу су укључени специјалци, дронови и хеликоптер.
Полицијска управа шибенско-книнска објавила је фотографију осумњиченог и позвала грађане на опрез.
„У интензивној потрази ангажоване су све расположиве полицијске снаге и техника. Упозоравамо грађане да се, уколико уоче Кристијана Алексића, не приближавају јер је ријеч о опасној особи и вјероватно је наоружан ватреним оружјем. У том случају склоните се и одмах позовите 192“, саопштила је полиција.
Из ПУ шибенско-книнске потврдили су и да је Алексић 2023. године био пријављен Општинском државном тужилаштву у Шибенику због недозвољеног посједовања, израде и набављања оружја и експлозивних материја.
Уколико се потврде медијски наводи, ријеч је о мушкарцу који је 1994. године убио своју 22-годишњу комшиницу и познаницу Маријану Сучевић. Тужилаштво га је теретило да је дјевојку сачекао на путу према кући њене баке и чак 17 пута је избо ножем.
Према резултатима истраге, Маријана Сучевић убијена је на изузетно бруталан начин. Нападач ју је, како је наведено у поступку, сачекао на путу, пришао јој с леђа и напао посебно преправљеним ножем за хљеб, чију је дршку ојачао металном цијеви. На рукама је носио кожне рукавице.
Након првог напада удаљио се од тијела, а затим се вратио и задао јој додатне убоде у главу, груди и леђа. Укупно јој је нанесено 17 рана, а током напада и сам се повриједио, па су на одјећи жртве пронађени трагови његове крви. Нож је, према сопственом признању, касније поломио, али никада није пронађен.
На суђењу је Алексић говорио да је био опсједнут насилним филмовима и да је желио да провјери да ли је способан да убије. Тврдио је да за напад на Маријану није имао посебан мотив. Према наводима из поступка, био је повучен, са жртвом никада није разговарао, већ ју је само посматрао.
Мајка убијене Маријане тада је за Вечерњи лист рекла да јој нико не може вратити кћерку и да је сумњала на многе, али никада на Алексића. Захвалила је полицији што, како је рекла, годинама није одустајала од случаја.
Алексић је првобитно неправоснажно осуђен на 12 година затвора, али му је Врховни суд касније повећао казну на 14 година.
Као отежавајуће околности наведени су планирање убиства, бруталност напада и начин извршења злочина. Изречена му је и мјера обавезног психијатријског лијечења.
Олакшавајућим околностима сматрани су његова животна доб, јер је злочин починио са 18 година и два мјесеца, као и смањена урачунљивост.
Према ранијим подацима, још средином деведесетих лијечио се на психијатрији у Сплиту због адолесцентне кризе. Медији су тада наводили да је био опсједнут култом смрти и сатаном, да је по ормару цртао симболе „666“ и увјежбавао убоде ножем.
Вечерњи лист и новинар Драган Миљуш почетком 2000-их извјештавали су са суђења на којем је свједочила његова мајка. Она је Алексића описала као повученог и интровертног младића који је имао проблеме у школи и комплексе због вишка килограма. Рекла је да је често боравио у кући, израђивао предмете од дрвета и везао гоблене, али је одбацила тврдње да је правио ножеве.
Алексић је ухапшен након што је његов брат полицији испричао да му је признао убиство дјевојке.
Њихова мајка на суду је изјавила да је управо она позвала полицију због понашања свог сина, али да није знала да ће га то довести у везу са убиством.
„Да сам знала да ће га повезати са убиством те дјевојке, никада га не бих пријавила. Не бих осам година у кући скривала убицу, макар ми био син“, рекла је тада.
