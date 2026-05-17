Велика потрага за Кристијаном Алексићем: Убио матуранта који му је доставио храну

17.05.2026 10:56

Фото: mup.gov.hr

Јаке полицијске снаге, предвођене припадницима Специјалне полиције, током цијеле ноћи и јутра, за сада безуспјешно, покушавају ући у траг 50-годишњем Кристијану Алексићу из Дрниша, који се сумњичи за убиство 19-годишњег достављача пице.

Према досадашњим информацијама, Алексић је у суботу око 23 часа, на тераси своје породичне куће, у тренутку када му је достављач предавао пицу, испалио један хитац из пиштоља. Након тога је узео руксак са припремљеним стварима и побјегао. Како незванично сазнају хрватски медији, у другог достављача није пуцао.

Полиција је блокирала шире подручје Дрниша, а претпоставља се да је осумњичени побјегао према подручју густе шуме, због чега га полиција покушава лоцирати и уз помоћ дронова.

Како незванично преносе медији, дрнишки матурант је током викенда ускочио да одради смјену доставе за једну дрнишку пицерију, мијењајући пријатеља који је имао друге обавезе.

Наводно је један од достављача, који је првобитно требало да иде на адресу, одбио доставу јер му је било нелагодно да иде код Алексића, којег су се, како се тврди, многи у Дрнишу плашили и избјегавали. Тада је 19-годишњак, према тим наводима, предложио да оду заједно и рекао да неће бити проблема.

Младић је потом изашао из возила и кренуо према стану у Алексићевој породичној кући, када је одјекнуо хитац. Достављач је пао погођен, док је други младић, у којег Алексић није пуцао, у паници побјегао аутомобилом.

Одмах након пуцњаве обавијештена је полиција, која је покренула интензивну потрагу.

Кристијан Алексић је 2002. године на Жупанијском суду у Сплиту осуђен на 12 година затвора због тешког убиства 24-годишње Маријане Сучевић, почињеног у мају 1994. године.

(Слободна Далмација)

