Ужас у Хрватској! Убијен 19-годишњи достављач, убица наручио храну па га ликвидирао

Деветнаестогодишњи младић убијен је у Дрнишу, а полиција интензивно трага за осумњиченим 50-годишњаком који је након пуцњаве побјегао.
Злочин се догодио нешто послије 23.00 часа синоћ на тераси породичне куће у Дрнишу, саопштила је шибенско-книнска полиција.
Према досад познатим информацијама, 50-годишњи К. А. је из ватреног оружја пуцао у 19-годишњег хрватског држављанина који је на мјесту преминуо од задобијених повреда, пишу хрватски медији.
Јутарњи лист наводи да је убијени 19-годишњак као достављач донио наручену храну 50-годишњем К. А, након чега га је овај под још неразјашњеним околностима убио.
Из полиције су навели да је осумњичени одраније познат полицији. Против њега је 2023. године поднесена кривична пријава због недозвољеног посједовања, израде и набављања оружја и експлозивних твари.
Осумњичени је, како пише Јутарњи, већ једном и осуђен за убиство које је починио средином деведесетих година када је ножем избо, а потом премлатио шипком на улици младу дјевојку из комшилука.
Осуђен је на 12 година затвора уз мјеру обавезног психијатријског лијечења.
