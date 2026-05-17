Без струје 6.500 корисника

Без електричне енергије данас ће бити око 6.500 корисника у Зворнику и приградским насељима Дивич и Кула Град због годишњег ремонта трафостанице "Зворник" и далековода, најавили су из "Електро-Бијељине".
Струје неће бити од 9.00 до 17.00 часова.
"Радови су од великог значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије, због чега молимо купце да уваже најављени застој", саопштено је из "Електро-Бијељине".
Ремонт трафостанице "Зворник" наставак је ремонта највећих електроенергетских постројења у Подрињу, преноси Срна
