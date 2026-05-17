Logo
Large banner

Постепено разведравање у току дана

Аутор:

АТВ
17.05.2026 08:35

Коментари:

0
киша невријеме лоше вријеме падавине
Фото: ATV

Републици Српској и ФБиХ се, након облачног и кишовитог јутра, очекује постепено разведравање, биће и сунчаних периода и мало топлије на западу и југу.

На истоку ће и даље бити облачно и хладно уз слабе падавине које престају током дана, а до вечери ће се разведрити и у тим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од 11 на истоку до 21 степен на сјеверозападу и југу, у вишим предјелима на истоку од шест степени Целзијусових.

Вјетар у првом дијелу дана умјерен, на југу и истоку повремено и јак, сјеверозападни и сјеверни, у другом дијелу дана у слабљењу.

У Републици Српској и ФБиХ јутрос је облачно, слаба киша пада у централним и источним подручјима, док је више падавина на сјеверу и сјевероистоку. У већем дијелу Херцеговине је ведро, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода, пише Срна

Температура ваздуха у 8.00 часова: Бјелашница минус два степена, Соколац пет, Сарајево седам, Ливно осам, Тузла девет, Бијељина, Добој, Мостар и Сански Мост 10, Бањалука и Требиње 11, а Приједор 12 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Киша

Вријеме

Вријеме данас

постепено разведравање

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ђорђе Перић побиједио на међународном Фестивалу хармонике

Друштво

Ђорђе Перић побиједио на међународном Фестивалу хармонике

2 ч

0
Најјачи човјек у БиХ пријети тужбама: Није истина да ме је ошамарио Шерак

Друштво

Најјачи човјек у БиХ пријети тужбама: Није истина да ме је ошамарио Шерак

12 ч

0
Лаж о голубу који носи 50 КМ вриједна првог мјеста на Лажијади

Друштво

Лаж о голубу који носи 50 КМ вриједна првог мјеста на Лажијади

13 ч

0
Њива

Друштво

"Кукуруз у доброј кондицији, у току заштита класа пшенице"

14 ч

0

  • Најновије

10

33

Три државе су доживјеле дебакл на Еуросонгу: Нису освојиле ниједан бод од публике

10

29

Слоба о проблемима са којим се борио: Повећао сам дозе, пио лијекове, жени сам ћутао о томе

10

29

Која сједишта у авиону су најбоља за дуга путовања

10

25

Изградња магистралног гасовода и ауто-пута до Млиништа за бољи живот грађана

10

22

Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner