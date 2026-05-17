Постепено разведравање у току дана

Републици Српској и ФБиХ се, након облачног и кишовитог јутра, очекује постепено разведравање, биће и сунчаних периода и мало топлије на западу и југу.
На истоку ће и даље бити облачно и хладно уз слабе падавине које престају током дана, а до вечери ће се разведрити и у тим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 11 на истоку до 21 степен на сјеверозападу и југу, у вишим предјелима на истоку од шест степени Целзијусових.
Вјетар у првом дијелу дана умјерен, на југу и истоку повремено и јак, сјеверозападни и сјеверни, у другом дијелу дана у слабљењу.
У Републици Српској и ФБиХ јутрос је облачно, слаба киша пада у централним и источним подручјима, док је више падавина на сјеверу и сјевероистоку. У већем дијелу Херцеговине је ведро, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода, пише Срна
Температура ваздуха у 8.00 часова: Бјелашница минус два степена, Соколац пет, Сарајево седам, Ливно осам, Тузла девет, Бијељина, Добој, Мостар и Сански Мост 10, Бањалука и Требиње 11, а Приједор 12 степени Целзијусових.
