АТВ сазнаје: Анте Рогуљић стиже у ФК Борац

Аутор:АТВ
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Фудбалери бањалучког Борца у сриједу се враћају својим тренажним обавезама и почињу припреме за нову сезону, а на “прозивку” стиже и једно ново лице.
АТВ сазнаје да је Анте Рогуљић на корак од доласка у Платонову улицу.
Челни људи бањалучког клуба са хрватским фудбалером, који игра у везном реду, приводе крају преговоре око сарадње.
Рогуљић је својевремено био члан младе репрезентације Хрватске, а играо је и за све омладинске селекције те земље. У табор Борца долази из редова мађарског Диошђера.
Током каријере, овај тридестогодишњак, играо је још и за Хајдук из Сплита, Лиферинг, Анортозис, Пафос, Универзитатеу Клуж и Крајову, те Тренчин, Адмиру, Вакер и Ред Бул Салцбург.
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