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АТВ сазнаје: Анте Рогуљић стиже у ФК Борац

Аутор:

АТВ
06.06.2026 18:07

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Нови фудбалер Борца Анте Рогуљић
Фото: FK Diosgyori

Фудбалери бањалучког Борца у сриједу се враћају својим тренажним обавезама и почињу припреме за нову сезону, а на “прозивку” стиже и једно ново лице.

АТВ сазнаје да је Анте Рогуљић на корак од доласка у Платонову улицу.

Челни људи бањалучког клуба са хрватским фудбалером, који игра у везном реду, приводе крају преговоре око сарадње.

Рогуљић је својевремено био члан младе репрезентације Хрватске, а играо је и за све омладинске селекције те земље. У табор Борца долази из редова мађарског Диошђера.

Током каријере, овај тридестогодишњак, играо је још и за Хајдук из Сплита, Лиферинг, Анортозис, Пафос, Универзитатеу Клуж и Крајову, те Тренчин, Адмиру, Вакер и Ред Бул Салцбург.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Анте Рогуљић

Бањалука

фудбалер

ФК Борац

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