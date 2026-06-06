Рускиња покорила Париз: Мира Андрејева је нова краљица Ролан Гароса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Рускиња Мира Андрејева (19) нова је шампионка Ролан Гароса.
У великом финалу на терену „Филип Шатрије“, осма тенисерка свијета савладала је Пољакињу Мају Хвалинску са 2:0 у сетовима (6:3, 6:2).
Андрејева је доминантно завршила турнир, током којег је изгубила само један сет, и тако најавила блиставу каријеру. Овим тријумфом, млада Сибиркиња напредује на шесту позицију ВТА листе.
Са друге стране, Маја Хвалинска, која је у главни жријеб ушла кроз квалификације, упркос поразу у финалу, остварила је невјероватан успјех – од понедјељка ће бити 21. тенисерка свијета, што је огртан скок за играчицу која је турнир почела ван најбољих 100.
Пажња тениске јавности сада се сели на сутрашње мушко финале у којем се састају Александар Зверев и Флавио Коболи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч4
Регион
4 ч0
Најновије
21
30
21
20
21
03
20
54
20
45
Тренутно на програму