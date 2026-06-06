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Рускиња покорила Париз: Мира Андрејева је нова краљица Ролан Гароса

Аутор:

АТВ
06.06.2026 17:51

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Рускиња Мира Андрејева држи трофеј након побједе у финалном тениском мечу против Пољакиње Маје Хвалинске на Отвореном првенству Француске у Паризу, у суботу, 6. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Рускиња Мира Андрејева (19) нова је шампионка Ролан Гароса.

У великом финалу на терену „Филип Шатрије“, осма тенисерка свијета савладала је Пољакињу Мају Хвалинску са 2:0 у сетовима (6:3, 6:2).

Андрејева је доминантно завршила турнир, током којег је изгубила само један сет, и тако најавила блиставу каријеру. Овим тријумфом, млада Сибиркиња напредује на шесту позицију ВТА листе.

Са друге стране, Маја Хвалинска, која је у главни жријеб ушла кроз квалификације, упркос поразу у финалу, остварила је невјероватан успјех – од понедјељка ће бити 21. тенисерка свијета, што је огртан скок за играчицу која је турнир почела ван најбољих 100.

Пажња тениске јавности сада се сели на сутрашње мушко финале у којем се састају Александар Зверев и Флавио Коболи.

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Тагови :

Мира Андрејева

Русија

тенис

Ролан Гарос 2026

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