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Готов сан Фонсеке – Меншик га послао кући

Аутор:

АТВ
03.06.2026 08:03

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Готов сан Фонсеке – Меншик га послао кући
Фото: Tanjug/AP/

Чешки тенисер Јакуб Меншик побиједио је Жоаа Фонсеку у четвртфиналу Ролан Гароса.

Судар представника нове генерације на "Шатријеу" припао је 27. на свијету резултатом 6:4, 6:3, 7:6 (3).

Фонсека није успио да понови партије попут оних против Новака Ђоковића и Каспера Руда, а Меншик је потпуно заслужено славио.

Нарочито доминантан је био у прва два сета, у трећем је Фонсека био за нијансу бољи, имао сет лопту, али га је Меншик "окренуо" и завршио посао у тај-брејку.

Меншик ће у полуфиналу, у петак, играти против Саше Зверева, који је избацио Рафаела Ходара са 3-0 у сетовима, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јакуб Меншик

Жоао Фонсека

Ролан Гарос 2026

Ролан Гарос

тенис

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