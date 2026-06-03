Готов сан Фонсеке – Меншик га послао кући

Аутор:АТВ
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Чешки тенисер Јакуб Меншик побиједио је Жоаа Фонсеку у четвртфиналу Ролан Гароса.
Судар представника нове генерације на "Шатријеу" припао је 27. на свијету резултатом 6:4, 6:3, 7:6 (3).
Фонсека није успио да понови партије попут оних против Новака Ђоковића и Каспера Руда, а Меншик је потпуно заслужено славио.
Нарочито доминантан је био у прва два сета, у трећем је Фонсека био за нијансу бољи, имао сет лопту, али га је Меншик "окренуо" и завршио посао у тај-брејку.
Меншик ће у полуфиналу, у петак, играти против Саше Зверева, који је избацио Рафаела Ходара са 3-0 у сетовима, преноси Б92.
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