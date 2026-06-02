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Шире се шокантне теорије: Синер је испао због допинга

Аутор:

АТВ
02.06.2026 21:08

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Шире се шокантне теорије: Синер је испао због допинга
Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Елиминација Јаника Синера са Ролан Гароса је и даље главна тема у свету тениса

Подсјетимо, Италијан је у другом колу изгубио од Хуана Мануела Серундола са 3:2 у сетовима.

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Ишао је први рекет свијета крупним корацима ка наредној рунди. Водио је 2:0 у сетовима и 5:1 у трећем, а онда се десио шок. Синера су задесили проблеми физичке природе. Ударила га је сунчаница, вртјело му се у глави, није могао да нађе рјешење да освоји тај још један гем у трећем сету, онда су кола кренула низбрдо.

То је Аргентинац искористио, преокренуо резултат и дошао до побједе.

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Многима и даље није јасно шта се тачно догодило са Синером тог поподнева у Паризу. О томе пише италијански лист "Коријере" који доноси информације о томе да је Синер још на Мастерсу у Мадриду рекао физиотерапеуту "мртав сам" и жалио се на исцрпљеност пошто је прије тога освојио титуле у Индијан Велсу, Мајамију и Монте Карлу. Узео је трофеј и у Шпанији, па онда и на Мастерсу у Риму прије одласка на Ролан Гарос.

"Играо је у Мадриду због захтјева спонзора, ишао да потписује лоптице на отвореном, па је онда играо и у Риму. Све то утицало је на његов ритам, није био ни наспаван, а чим није наспаван лошије тренира, лошије игра и није близу перфекције и јавља му се анксиозност. О томе је причао и његов тренер Симоне Вањоци претходних година", наводи се у тексту.

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Навијачи се већ неко вријеме оглашавају на друштвеним мрежама и тврде да је то због допинга, због два пада на допинг тесту и слично. Наравно, све то је теорија завјере, али се и то појављује пошто Синер у текућој сезони још увијек није освојио Грен слем титулу, иако је најбољи тенисер свијета.

У полуфиналу Аустралијан опена је поражен од Новака Ђоковића, док је на Ролан Гаросу испао у раној фази. Остаје да се види какав ће бити на Вимблдону.

Синер је послије испадања са Ролан Гароса отишао на додатне прегледе у медицински центар Јувентуса код доктора Агриколе који је деведесетих година осуђен у допинг скандалу Јувентуса и оптужен је да је помагао у допингу. Такве ствари додатно су покренуле теорије завјере на друштвеним мрежама.

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Тагови :

Јаник Синер

Ролан Гарос 2026

Ролан Гарос

допинг тест

Допинг

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