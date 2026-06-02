Како припремити кожу за сунчање: Ове кораке не смијете прескочити

Аутор:АТВ
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Прије изласка на сунце неопходно је да почнете са примјеном правила број један - припремите кожу за сунчање.
Добро припремљена кожа за сунце је пола обављеног посла уколико желите да нађете начин како да поцрните, а да не изгорите.
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Сува кожа ће на сунцу прије да се додатно исуши и оштети него што ће добити добру боју. А како да то урадите? Прије свега пијте довољно воде, посебно током љетњих мјесеци. То је један од начина да природно хидрирате своју кожу. Осим тога, можете се мазати послије туширања одређеним лосионима за тијело који имају ту сврху. Ово је уједно добро и против целулита.
Да бисте изгледали добро на плажи и сунчали се самоувјерено, препоручено је и да се ријешите целулита. Искуства су различита а ви примијените оно које вас најбоље “ради”.
Да бисте добили лијепу и равномјерну боју потребно да је направите лијепу и глатку подлогу. Уклоните све мртве ћелије и суву кожу уз неки благи пилинг. Немојте претјерати са пилингом јер ће кожа да вам буде осјетљивија током излагања сунцу. Чак пилинг можете урадити и на лицу мјеста, ако сте на некој од пјешчаних или блатних плажа.
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Лијепо је видјети некога ко је добио тамну боју коже, али морате признати да је помало смијешно када видите бијеле трагове који јасно оцртавају ивицу купаћег костима. Ако желите да знате како да поцрните равномјерно онда морате да знате како да направите добар избор купаћег костима. Једнодјелни костими више сакривају него што откривају и спречавају да изложите кожу сунцу. Дводијелни су у том случају боља варијанта јер октивају стомак и леђа, а покривају оно што иначе покривате одјећом. А идеално је да се скинете што више.
Да ли сте знали да је одговор на питање како најбрже да поцрните у избору праве хране? Природа је све то лијепо удесила. Храна богата каротеном подстиче способност коже да потамни на сунцу, као и витамин А. Сигурно сте примијетили да разни облици заштите за сунце имају бета-каротен. Зато, навалите на намирнце које имају ове састојке, а љето је као створено за то. Наћи ћете их у шарагарепи, дињама, кајсијама, бресквама, спанаћу, парадајзу, преноси Глас Српске.
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Иако су ово важне припреме за вашу кожу које могу помоћи да брзо поцрните, најважнији дио припреме је ипак да на кожу нанесете добру заштиту од сунца.
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