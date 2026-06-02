Рекордне температуре мора дуж шпанске обале

Дуж већег дијела шпанске обале у мају су регистроване рекордне температуре мора, док УН прогнозирају умјерен или могуће јак "Ел Нињо" који би наредних мјесеци могао да доведе до раста глобалне температуре.
Портпарол шпанске метеоролошке агенције Рубен дел Кампо рекао је да иза овог феномена стоје климатске промјене изазване људским дјеловањем.
"Током посљедње деценије било је само седам рекордно хладних дана, док смо имали 221 рекордно топао дан", рекао је Дел Кампо, додајући да то одражава стални пораст просјечне глобалне температуре.
Он је навео да рекордна температура мора у мају није повезана са "Ел Нињом", који ће потенцијално почети да се јавља у Пацифику у наредним мјесецима и достићи врхунац у октобру и новембру.
(СРНА)
