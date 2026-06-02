Довољан унос течности је кључ здравих бубрега: Ево како да избјегнете инфекције и стварање каменца

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ако сте до сада бринули о здрављу срца или пробаве, вријеме је да пажњу посветите и бубрезима – парном органу који непрестано ради како би одржао равнотежу у тијелу. Редовно пијење воде кључно је за спречавање оштећења бубрега, бубрежних каменаца и уринарних инфекција.
Одржавање хидратације смањује оптерећење бубрежне функције и помаже у спречавању низа проблема.
Регион
Аларм у Хрватској: Стигла опасна штеточина
– Бубрези се рјешавају отпадних материја, спречавају губитак корисних материја из тијела, одржавају пХ равнотежу, активирају витамин Д у искористив облик и помажу тијелу у стварању црвених крвних зрнаца – објашњава дијететичарка Мелани Бец.
Када се стање бубрега погорша, нарушава се и цјелокупно здравље.
– Процјењује се да више од 37 милиона Американаца има хроничну бубрежну болест – каже Џен Ернандез, дијететичарка специјализована за здравље бубрега.
– Чак девет од десет одраслих особа с том болешћу није свјесно да је има јер рана фаза обично пролази без симптома – додаје.
Иако постоји много начина за очување здравља бубрега, љекари се слажу да је добра хидратација један од најважнијих.
Наука и технологија
Инстаграм ријешио проблем који је хакерима омогућавао да преузимају налоге
Бубрези свакодневно филтрирају око 200 литара крви, а за несметан проток кључна им је вода. Када ниво хидратације падне, крв постаје концентрисанија отпадним материјама, а мања количина крви пролази кроз бубреге.
– Бубрези на то реагују покушавајући да сачувају што више воде, што значи да концентришу мокраћу и раде под већим оптерећењем како би одржали равнотежу – каже Ернандез.
Ако бубрези не могу ефикасно да филтрирају отпад, може доћи до акутног оштећења бубрега, које понекад може изазвати и трајна оштећења.
Иако свако може доживјети оштећење бубрега због дехидрације, „ризик од акутног оштећења бубрега узрокованог дехидрацијом већи је код особа које редовно узимају нестероидне противупалне лијекове“, истиче др Тим Пфледерер.
Сцена
Каспер посјетио Мину у болници: Огласио се њен брат и открио детаље њеног стања
Свако ко је искусио бол изазван бубрежним каменом вјероватно ће учинити све да то избјегне у будућности. Минерали и соли у мокраћи могу се спојити и створити тврде накупине, величине од зрна пијеска до, у ријетким случајевима, лоптице за голф.
– Када мокраћа постане веома концентрована, минерали попут калцијума и оксалата лакше кристалишу и стварају каменце – наводи Ернандез.
Ако ви или ваша породица у историји болести имате бубрежне каменце, Пфледерер препоручује пијење много воде како би се спријечило њихово стварање. Унос најмање 2,5 литра воде дневно може помоћи у томе, одржавајући мокраћу и минерале који стварају каменце разблаженима.
Занимљивости
Објављена листа најсрећнијих градова на свијету: Ево ко је лидер у нашем региону
Жене свих узраста и старије особе имају повећан ризик од развоја уринарних инфекција. До њих долази када се бактерије размноже на слузокожи мокраћног система, а ако се не лијече, могу изазвати бубрежне компликације. Иако дехидрација није директан узрок, може повећати вјероватноћу њихове појаве.
– Када се због дехидрације смањи излучивање мокраће, бактерије имају више времена да се причврсте за слузокожу мокраћног система и размноже, чиме расте ризик од инфекције која може угрозити бубрежно ткиво – каже Пфледерер.
Већина уринарних инфекција лако се лијечи антибиотицима, али честе инфекције могу повећати ризик од будућих компликација.
– Многи не знају да хроничне, понављајуће уринарне инфекције с временом могу изазвати трајну упалу и ожиљке на бубрезима, што може допринијети развоју или напредовању хроничне бубрежне болести – додаје Ернандез.
Србија
Најпознатији српски домаћин објавио срцепарајућу фотографију
Пијење воде звучи једноставно, али многима представља изазов. Како бисте остали хидрирани и очували здравље бубрега, испробајте неке од ових стратегија:
Једите течност – Иако напици чине већину уноса течности, око 20 одсто долази из хране. Свјеже воће и поврће попут лубенице, салате, краставаца и јагода може садржати и до 90 одсто воде.
Побољшајте укус – Ако вам је тешко да пијете обичну воду, обогатите је свјежим воћем, поврћем и зачинским биљем или користите капи и прашкове за ароматизацију воде.
Прилагодите унос воде времену и активности – Количина воде која вам је потребна током хладног дана без активности знатно се разликује од оне потребне током врелог и активног дана. Ако губите течност знојењем или због болести, свакако је надокнадите.
Друштво
Прилика за младе у Српској да освоје до 1.000 КМ
Нека вам вода буде при руци – Најједноставнији начин за повећање уноса течности јесте да увијек имате флашу воде у близини. Нека вам ношење вишекратне флаше постане навика како бисте предухитрили жеђ.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Остали спортови
3 ч0
Савјети
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
12 ч0
Здравље
22 ч0
Најновије
19
42
19
39
19
38
19
34
19
27
Тренутно на програму