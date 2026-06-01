АТВ
01.06.2026 20:52

Ове намирнице изазивају скупљање вишка течности у тијелу: Избјегавајте их
Фото: Dương Nhân/Pexels

Исхрана има велики утицај на равнотежу течности у организму, па одређене намирнице које свакодневно конзумирамо могу допринијети отицању. Током љетних мјесеци овај проблем постаје израженији, а многи примјећују осјећај тежине и отицање ногу, посебно у предјелу чланака и стопала.

Овај феномен, познат као едем, настаје усљед накупљања вишка течности у ткивима. Иако се може јавити током цијеле године, високе температуре га додатно погоршавају.

Шта једем и зашто се јавља

Едем представља отицање које настаје када организам задржава вишак течности. Најчешће погађа доње екстремитете, али се може јавити и на рукама, лицу, па чак и у озбиљнијим случајевима у унутрашњим органима.

Стручњаци наводе да до овог стања може доћи због више фактора, укључујући дуготрајно сједење или стајање, слабу циркулацију, хормоналне промјене, као и одређене здравствене тегобе.

Намирнице које могу допринијети задржавању воде

Конзервисана риба

Производи попут конзервисане туњевине често садрже висок ниво натријума због процеса прераде, што може допринијети задржавању течности.

Парадајз

Иако здрав и богат водом, парадајз садржи супстанце које код осјетљивих особа могу утицати на повећану пропустљивост крвних судова.

Димљени производи

Димљени лосос и сличне намирнице обично имају висок садржај соли, што може појачати задржавање воде у организму.

Прерађене грицкалице

Крекери и слични производи често садрже велику количину натријума и рафинисаних угљених хидрата, што може додатно оптеретити организам.

Зрели сиреви

Сиреви попут пармезана и чедара садрже концентрисану количину соли због процеса зрења, преноси “Н1”.

Шта може помоћи организму

Стручњаци препоручују унос намирница богатих магнезијумом и калијумом, попут банана, авокада, бадема и црне чоколаде, јер могу помоћи у регулацији вишка течности.

Такође се савјетује конзумација краставаца, целера, лубенице и лиснатог поврћа, као и довољан унос воде током дана.

Зелени чај и вода са лимуном често се наводе као подршка природној равнотежи организма.

Важност кретања и навика

Физичка активност, чак и лагана шетња, може значајно помоћи у смањењу отока и побољшању циркулације. Ако посао подразумијева дуго сједење, препоручује се повремено подизање ногу и кретање током дана.

Уколико отицање траје дуже вријеме или је праћено другим симптомима, неопходно је обратити се љекару, пише Она.рс.

