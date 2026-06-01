Ове намирнице изазивају скупљање вишка течности у тијелу: Избјегавајте их

Аутор:АТВ
Исхрана има велики утицај на равнотежу течности у организму, па одређене намирнице које свакодневно конзумирамо могу допринијети отицању. Током љетних мјесеци овај проблем постаје израженији, а многи примјећују осјећај тежине и отицање ногу, посебно у предјелу чланака и стопала.
Овај феномен, познат као едем, настаје усљед накупљања вишка течности у ткивима. Иако се може јавити током цијеле године, високе температуре га додатно погоршавају.
Едем представља отицање које настаје када организам задржава вишак течности. Најчешће погађа доње екстремитете, али се може јавити и на рукама, лицу, па чак и у озбиљнијим случајевима у унутрашњим органима.
Стручњаци наводе да до овог стања може доћи због више фактора, укључујући дуготрајно сједење или стајање, слабу циркулацију, хормоналне промјене, као и одређене здравствене тегобе.
Производи попут конзервисане туњевине често садрже висок ниво натријума због процеса прераде, што може допринијети задржавању течности.
Иако здрав и богат водом, парадајз садржи супстанце које код осјетљивих особа могу утицати на повећану пропустљивост крвних судова.
Димљени лосос и сличне намирнице обично имају висок садржај соли, што може појачати задржавање воде у организму.
Крекери и слични производи често садрже велику количину натријума и рафинисаних угљених хидрата, што може додатно оптеретити организам.
Сиреви попут пармезана и чедара садрже концентрисану количину соли због процеса зрења, преноси “Н1”.
Стручњаци препоручују унос намирница богатих магнезијумом и калијумом, попут банана, авокада, бадема и црне чоколаде, јер могу помоћи у регулацији вишка течности.
Такође се савјетује конзумација краставаца, целера, лубенице и лиснатог поврћа, као и довољан унос воде током дана.
Зелени чај и вода са лимуном често се наводе као подршка природној равнотежи организма.
Физичка активност, чак и лагана шетња, може значајно помоћи у смањењу отока и побољшању циркулације. Ако посао подразумијева дуго сједење, препоручује се повремено подизање ногу и кретање током дана.
Уколико отицање траје дуже вријеме или је праћено другим симптомима, неопходно је обратити се љекару, пише Она.рс.
