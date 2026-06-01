Најопасније дестинације за туристе у Европи: Италија предњачи када је у питању џепарење

01.06.2026 18:48

Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Џепарење представља озбиљан проблем у популарним туристичким градовима, попут Барселоне, али Шпанија није на врху листе мјеста гдје се оваква кривична дјела најчешће дешавају.

Стручњаци за упоређивање путног осигурања из Quotezone.co.uk објавили су извјештај који рангира европске земље по ризику од џепарења.

Подаци су показали да је најгоре мјесто по броју џепарења у Италији.

Ријеч је о чувеној Римској Фонтани ди Треви, која је препозната као легло крађе. Иза култне фонтане нашла се Француска, са Ајфеловим торњем у Паризу на врху.

Више од 800 посјетилаца је навело џепарење као проблем у овом дијелу града, који је туристима популаран током цијеле године.

"Због великог броја посјетилаца, морате да пазите на своје ствари. У препуним туристичким мјестима вребају џепароши, а по улицама преваранти који могу да покушају да вам скрену пажњу или да вас наведу да учествујете у брзим 'играма' које нису поштене", пише један од путника на ТрипАдвисор-у.

На трећем месту листе нашла се Шпанија.

Научници су припремили извјештај на основу броја поменутих "џепарења" или "крађа" на интернет страницама са рецензијама путника у најважнијим европским дестинацијама. Потом су то упоредили са бројем туриста који посете сваку земљу.

"Наша истраживања су открила изненађујуће резултате. Италија има највише џепароша, а Француска и Шпанија билеже много већи број туриста", рекао је Грег Вилсон, оснивач и генерални директор Quotezone.co.uk.

Ранг листа европских земаља

  • Италија
  • Француска
  • Шпанија
  • Њемачка
  • Низоземска
  • Португал
  • Турска
  • Грчка
  • Пољска
  • Ирска

