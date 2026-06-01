Logo
Large banner

Ево од чега је боловала Сејда Бешлић: Животну битку водила дуже од Халида

Аутор:

АТВ
01.06.2026 18:34

Коментари:

0
Сејда и Халид Бешлић загрљени, Халид је љуби у чело
Фото: Printscreen/Youtube

Супруга легендарног пјевача Халида Бешлића, Сејда Бешлић, изгубила је највећу животну битку након неколико мјесеци тешке борбе.

Подсјетимо, прије 8 мјесеци преминуо је Сејдин супруг Халид, од посљедица болести јетре.

У посљедњим тренуцима, док је лежао на онкологији, Сејда је такође била хоспитализована због канцера у истој болници, у соби до његове – дијелио их је само зид.

Сејда је након смрти супруга пуштена у једном тренутку на кућно лијечење, а веома тешко је поднијела губитак супруга.

Сејдина борба трајала дуже од Халидове

Сејдина животна борба трајала је дуже од Халидове, а пјевач је за своју болест сазнао када је отишао на љекарски преглед заједно са Сејдом, која је тада већ била болесна.

Сејда и Халид Бешлић

Сцена

Умрла супруга Халида Бешлића

Халид је све вријеме био велика подршка својој жени и редовно је пратио на прегледе.

Током једног од тих одлазака, љекар је примијетио да ни Халид не изгледа добро, те му је препоручио додатне прегледе.

Након прегледа, како је пренио Аваз, дијагностикован му је рак.

Бешлић је био подвргнут терапијама, али извори блиски породици су тада говорили да је, ипак, већу пажњу посвећивао супрузи и њеном опоравку, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

умрла Сејда Бешлић

Сејда Бешлић

преминула жена Халида Бешлића

Халид Бешлић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предраг Мијатовић

Фудбал

Предраг Мијатовић поднио оставку

2 ч

0
Грчка застава море љетовање

Свијет

Топлотни талас коштаће грчку економију до 13 милијарди евра

2 ч

0
предсједник Републике Српске Синиша Каран

Република Српска

Каран потписао: Конкретне мјере за борачке категорије

2 ч

3
Анастасија Цветковић

Тенис

Српкиња самљела Францускињу за осмину финала Ролан Гароса

2 ч

0

Више из рубрике

Сејда и Халид Бешлић

Сцена

Умрла супруга Халида Бешлића

3 ч

2
пјевачица Мина Костић

Сцена

Нове информације о стању Мине Костић: Остаје на психијатрији?

4 ч

0
Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер

Сцена

Каспер хитно дошао у Београд након што је Мина Костић хоспитализована у Лази: Много је забринут

6 ч

0
пјевачица Мина Костић

Сцена

Мина Костић има неизљечиву болест: Овако је пјевачица говорила о тешкој дијагнози

10 ч

0

  • Најновије

20

35

Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

20

23

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

20

23

НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

20

20

Ројевић за АТВ: Охрид је европска сензација

20

18

Воз ударио у аутомобил у Сарајеву

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner