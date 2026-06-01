Ево од чега је боловала Сејда Бешлић: Животну битку водила дуже од Халида

Супруга легендарног пјевача Халида Бешлића, Сејда Бешлић, изгубила је највећу животну битку након неколико мјесеци тешке борбе.
Подсјетимо, прије 8 мјесеци преминуо је Сејдин супруг Халид, од посљедица болести јетре.
У посљедњим тренуцима, док је лежао на онкологији, Сејда је такође била хоспитализована због канцера у истој болници, у соби до његове – дијелио их је само зид.
Сејда је након смрти супруга пуштена у једном тренутку на кућно лијечење, а веома тешко је поднијела губитак супруга.
Сејдина животна борба трајала је дуже од Халидове, а пјевач је за своју болест сазнао када је отишао на љекарски преглед заједно са Сејдом, која је тада већ била болесна.
Умрла супруга Халида Бешлића
Халид је све вријеме био велика подршка својој жени и редовно је пратио на прегледе.
Током једног од тих одлазака, љекар је примијетио да ни Халид не изгледа добро, те му је препоручио додатне прегледе.
Након прегледа, како је пренио Аваз, дијагностикован му је рак.
Бешлић је био подвргнут терапијама, али извори блиски породици су тада говорили да је, ипак, већу пажњу посвећивао супрузи и њеном опоравку, преноси Телеграф.
