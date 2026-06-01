Умрла супруга Халида Бешлића

АТВ

АТВ
01.06.2026 17:22

Сејда и Халид Бешлић
Фото: Screenshot / YouTube

Преминула је Сејда Бешлић, супруга чувеног пјевача Халида Бешлића.

Наиме, Сејда је преминула након дуге болести. Посљедњих мјесеци водила је тешку животну битку, а њено здравствено стање било је знатно нарушено.

Сејда је годинама била највећа подршка свом супругу, с којим је провела готово цијели живот. Њихова љубавна прича трајала је деценијама и често је истицана као примјер оданости, поштовања и међусобне подршке.

Породица, пријатељи и бројни поштоваоци породице Бешлић опраштају се од жене која је остала упамћена по својој скромности, достојанству и безрезервној подршци супругу током његове богате музичке каријере, пише Аваз.

