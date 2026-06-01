Неприхватљиво да се објекат од виталног значаја користи за политичке обрачуне

Аутор:АТВ
Коментари:0
Општинска власт у Пелагићеву демантовала је медијске наводе да је за изградњу и опремање вртића у овој општини "спискано" 1,4 милиона КМ, истичући да приказивање појединачних ставки из тендерске документације без укупног техничког, правног и финансијског контекста не одражава стварни обим и структуру пројекта, те доводи јавност у заблуду у погледу природе и намјене јавне инвестиције.
У саопштењу се наводи да је средства за изградњу и опремање вртића обезбиједила Влада Републике Српске кроз три одлуке о финансирању и то у износима од 250.000 КМ, 450.000 и 350.000 КМ, што укупно износи 1.050.000 КМ.
"Предметни пројекат представља јединствену инвестициону цјелину која се реализује по принципу 'кључ у руке' и обухвата: изградњу вртића, све грађевинске и занатске радове, електроинсталационе и машинске радове, вањско уређење, набавку и уградњу опреме, као и стављање објекта у функцију у складу са важећим стандардима за предшколске установе", истиче се у саопштењу из Општинске управе у којем наводе да су нетачне и тенденциозне информације објављене у јучерашњем тексту на појединих медија "Власт у Пелагићеву спискала 1,4 милиона КМ на вртић, а сада имају и подршку Владе".
У демантију се наглашава да износ од 1,4 милиона КМ, који се наводи у тексту, не представља званично одобрена или уговорена средства за овај пројекат, већ погрешно интерпретиран и непотпун збир појединих ставки без увида у цјелокупну инвестициону структуру и одлуке надлежних институција.
"Сматрамо неприхватљивим покушај да се објекат од виталног значаја за дјецу и породице у нашој локалној заједници користи за политичке обрачуне и јефтине политичке поене, при чему се занемарују чињенице и интерес грађана и износе јефтине лажи", додају из Општинске управе Пелагићево.
Јавност треба да зна, појашњава се у саопштењу, да су сви купљени артикли за потребе вртића усклађени са Правилником о стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања.
Поручили су да општина Пелагићево остаје досљедна принципима законитог и транспарентног рада, те је спремна да сву релевантну документацију учини доступном надлежним институцијама и заинтересованој јавности.
"Турбулентна времена, попут ових у којим егзистирамо, увијек на површину избаце различите политичке појаве и људе. Док једни својим радом и одговорношћу граде и јачају Републику Српску, други иза великих ријечи и наводне државотворности често остављају траг политичке, економске и друштвене деструкције. Ми из руководства општине Пелагићево, то најбоље знамо", истиче се у саопштењу.
Свијет
Хорор у Италији: У спаљеном аутомобилу пронађена четири тијела
Указали су да не постоји ниједан значајан пројекат или иницијатива у овој локалној заједници у којој су њихови политички противници дали конструктиван допринос, напротив.
"Сматрамо да грађани Пелагићева и Републике Српске заслужују објективно информисање засновано на чињеницама, а не на спекулацијама или политички мотивисаним интерпретацијама. Због тога наглашавамо да су представници општине Пелагићево увијек отворени за сарадњу са свим медијима и да смо спремни да, за сваку тему од јавног интереса, доставимо комплетну и релевантну документацију, као и сва потребна појашњења, како би информације које се пласирају јавности биле потпуне, тачне и доступне провјери", наглашавају из Општинске управе.
Подсјетили су и да је Окружно јавно тужилаштво у Добоју 30. јула 2024. године донијело наредбу о неспровођењу истраге против начелника општине Пелагићево Славка Тешића, након што је утврђено да не постоје обиљежја кривичних дјела злоупотребе службеног положаја, несавјесног рада у служби, нити било ког другог кривичног дјела прописаног Кривичним закоником Републике Српске.
Одлука је донесена након извршених провјера навода из анонимне кривичне пријаве, прикупљених обавјештења и релевантне документације у вези са изградњом дјечијег вртића у Пелагићеву.
"Треба напоменути и то да је на посљедњој сједници Скупштине општине Пелагићево одборници СДС-а поднијели иницијативу за обуставу радова на изградњи дјечијег вртића. Такав потез најбоље говори о њиховом односу према једном од најзначајнијих пројеката за нашу локалну заједницу.
Док смо ми радили на обезбјеђивању средстава, изради пројектне документације и реализацији пројекта који ће омогућити боље услове за боравак и васпитање наше дјеце, они су дали све од себе да зауставе његову изградњу. Грађани сами могу процијенити ко је радио у интересу младих породица и будућности Пелагићева, а ко је настојао да заустави пројекат од општег значаја", нагласили су из Општинске управе Пелагићево.
Посебно је индикативно, кажу, да су такву иницијативу поднијели управо у тренутку када је постало јасно да су све претходне оптужбе и инсинуације у вези са изградњом вртића остале без правног основа.
"Умјесто подршке пројекту који ће служити генерацијама наше дјеце, изабрали су политику опструкција и застоја. Позивамо грађане да се сами увјере у тачност наведених цијена увидом у понуде и каталоге овлаштених продаваца и добављача опреме, као што је бањалучки 'Експо', али и других привредних субјеката који се баве продајом исте или сличне опреме. На тај начин свако може на једноставан и транспарентан начин провјерити реалне тржишне цијене и увјерити се у истинитост изнесених података", поручили су из Општинске управе Пелагићево.
Додали су да веома цијене новинарску професију и право јавности да буде правовремено и тачно информисана, те да управо зато сматрају да је од изузетне важности да се све информације које се односе на ову локалну заједницу презентују одговорно, професионално и на основу провјерених чињеница.
"Свјесни смо да живимо у времену брзог протока информација и велике конкуренције међу медијима, због чега се често преносе или поново објављују раније објављени текстови. На то немамо примједби, све док такви садржаји нису тенденциозни, не садрже нетачне наводе и немају за циљ наношење штете угледу наше локалне заједнице", навели су из Општинске управе Пелагићево.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
20
45
20
45
20
35
20
23
20
23
Тренутно на програму