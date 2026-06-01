Logo
Large banner

Лара Логан за АТВ: Наратив о Србима као "лошим момцима" дизајниран је да сакрије истину

Аутор:

АТВ
01.06.2026 18:18

Коментари:

0
Новинарка Лара Логан
Фото: АТВ

Свјетски позната ратна репортерка Лара Логан, чија каријера дужа од двије деценије обухвата извјештавање из најопаснијих кризних жаришта свијета, гостујући у емисији Центар дана на АТВ-у, открила је шта ју је привукло српском народу.

Према њеним ријечима, спремност Срба да говоре истину, без обзира на цијену, била је пресудна за њено поштовање према овом народу.

Говорећи о бројним трагедијама које су задесиле српски народ, Логанова је истакле да је управо кроз свој новинарски рад на терену схватила колико је глобални наратив о Србима искривљен.

"Када год сретнете људе који су спремни да говоре оно што мисле, без обзира на цијену коју морају да плате, то је за мене јако привлачно. То је начин на који можете нешто да научите. Управо то ме је привукло Србима", каже Логанова.

Она се присјетила дана када је извјештавала са Косова и боравила у Албанији током конфликта.

"У то вријеме сам схватила да постоји један врло узак наратив. Једноставно сам схватила да је тај прихваћени наратив, по којем су Албанци били жртве, а Срби 'лоши момци', дизајниран да заслијепи људе и сакрије истину", рекла је Логанова за АТВ.

Логанова, која је извјештавала из Авганистана, Ирана, Ирака, Египта и бројних других кризних жаришта, истиче да је њен новинарски пут обликован искуством из Јужне Африке, гдје је одрастала током политичког система апартхејда.

"Одрасла сам окружена насиљем. За мене је било прилично једноставно – нисам се никада обазирала на опасност или ризик. Жељела сам да учим, да видим ствари из прве руке, да нико не може да ме лаже", поручила је Логанова.

Њена каријера, која обухвата разговоре са војним командантима и свјетским лидерима, као и оштре коментаре на данашњој глобалној медијској сцени, изазива пажњу јавности већ више од двије деценије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лара Логан

Косово и Метохија

Злочин над Србима

Срби

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик са Нешићем и Бањцем

Република Српска

Додик: Пред нама је ново поглавље

2 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Без струје више од 30.000 домаћинстава: Најјача олуја у посљедњих 49 година направила хаос у Аустралији

2 ч

0
Град код Ариља

Србија

Апокалиптични призори: Град величине љешника за пар минута прекрио баште

2 ч

0
Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.

Друштво

Ове обичаје на сахранама црква никако не подржава

2 ч

0

Више из рубрике

Додик са Нешићем и Бањцем

Република Српска

Додик: Пред нама је ново поглавље

2 ч

0
Милорад и Игор Додик на састанку са коалиционим партнерима - Дарком Бањцем и Ненадом Нешићем.

Република Српска

Званичници СНСД-а са Бањцем и Нешићем: Настављамо сложно

3 ч

0
Додик: Градимо будућност Српске - породица и дјеца су наш приоритет

Република Српска

Додик: Градимо будућност Српске - породица и дјеца су наш приоритет

4 ч

0
Минић: Изградња ауто-пута Бањалука-Приједор иде планираном динамиком

Република Српска

Минић: Изградња ауто-пута Бањалука-Приједор иде планираном динамиком

5 ч

0

  • Најновије

20

45

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

20

45

Иран објавио снимак обарања америчког дрона

20

35

Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

20

23

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

20

23

НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner