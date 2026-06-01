Лара Логан за АТВ: Наратив о Србима као "лошим момцима" дизајниран је да сакрије истину

Свјетски позната ратна репортерка Лара Логан, чија каријера дужа од двије деценије обухвата извјештавање из најопаснијих кризних жаришта свијета, гостујући у емисији Центар дана на АТВ-у, открила је шта ју је привукло српском народу.
Према њеним ријечима, спремност Срба да говоре истину, без обзира на цијену, била је пресудна за њено поштовање према овом народу.
Говорећи о бројним трагедијама које су задесиле српски народ, Логанова је истакле да је управо кроз свој новинарски рад на терену схватила колико је глобални наратив о Србима искривљен.
"Када год сретнете људе који су спремни да говоре оно што мисле, без обзира на цијену коју морају да плате, то је за мене јако привлачно. То је начин на који можете нешто да научите. Управо то ме је привукло Србима", каже Логанова.
Она се присјетила дана када је извјештавала са Косова и боравила у Албанији током конфликта.
"У то вријеме сам схватила да постоји један врло узак наратив. Једноставно сам схватила да је тај прихваћени наратив, по којем су Албанци били жртве, а Срби 'лоши момци', дизајниран да заслијепи људе и сакрије истину", рекла је Логанова за АТВ.
Логанова, која је извјештавала из Авганистана, Ирана, Ирака, Египта и бројних других кризних жаришта, истиче да је њен новинарски пут обликован искуством из Јужне Африке, гдје је одрастала током политичког система апартхејда.
"Одрасла сам окружена насиљем. За мене је било прилично једноставно – нисам се никада обазирала на опасност или ризик. Жељела сам да учим, да видим ствари из прве руке, да нико не може да ме лаже", поручила је Логанова.
Њена каријера, која обухвата разговоре са војним командантима и свјетским лидерима, као и оштре коментаре на данашњој глобалној медијској сцени, изазива пажњу јавности већ више од двије деценије.
