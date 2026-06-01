Минић: Изградња ауто-пута Бањалука-Приједор иде планираном динамиком

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да се изградња ауто-пута Бањалука-Приједор одвија планираном динамиком и да је веома важно да се што прије окончају поступци о имовинско-правним односима.
"Разговарао сам са представницима кинеске фирме `Шандонг` која изводи радове и желимо да, када је ријеч о великим инфраструктурним пројектима, видимо шта би евентуално могао да буде проблем, пошто динамика радова иде у предвиђеном року без било каквих застоја", рекао је Минић, који је данас посјетио градилиште ауто-пута Бањалука-Приједор.
Он је нагласио да су "Аутопутеви Републике Српске" исплатили посљедњу траншу која се односила на експропријацију, и која је завршена у управном поступку, тако да нема ниједне КМ дуга приватним лицима када је ријеч о овој траси.
"У најави ћемо спријечити евентуални проблем. Тражићемо посредством Министарства правде да судови који воде поступке о имовинско-правним односима то што прије ријеше", рекао је Минић и додао да то није утицај на суд, а да једино што може правити проблем јесу одређене секције.
Минић је похвалио и извођаче радова и надзорни орган, те истакао да постоји могућност ангажмана додатних радника, уколико буду ријешени имовинско-правни односи.
"Ти односи су у управном поступку претежно рјешавани, али постоји и једна нелогичност - купите имање у Лијевче пољу, Посавини или било гдје, за рецимо 100.000 КМ до 120.000 КМ, а у поступку експропријације буде исплаћено 470.000 КМ. Неки адвокати у томе виде шансу, али и то је разумљиво. Морамо се држати законске процедуре и овај пројекат мора да иде пуном динамиком, као и сви други у Републици Српској", рекао је Минић.
Главни инжењер на изградњи ауто-пута Бањалука-Приједор Милан Болобан рекао је да су до сада отворена отворена 22 километра ове саобраћајнице и да нема застоја када је ријеч о радовима.
"По добијању грађевинских дозвола отварамо секцију по секцију. Градимо тренутно пет вијадуката, четири моста, шест надвожњака, 20 пропуста. Ангажовали смо 50 инжењера и више од 200 машина", прецизирао је Болобан.
Градилиште су посјетили и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, представници кинеског концесионара "Шандонг", вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић, градоначелник Приједора Слободан Јавор, представници Правобранилаштва и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/.
Кинески концесионар "Шандонг" је извођач радова на ауто-путу у изградњи Бањалука-Приједор.
Пројекат ауто-пута Бањалука-Приједор има укупну дужину трасе око 40 километара са четворотрачном коловозном конструкцијом у оба смјера и пројектованом брзином од 130 километара на час, преноси Срна.
