Продужен притвор Тарику Прусцу: Осумњичени за убиство Елме Годињак остаје иза решетака

01.06.2026 15:18

Фото: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Кантонални суд у Сарајеву продужио је притвор Тарику Прусцу, осумњиченом да је 1. маја на Добрињи убио супругу Елму Годињак-Прусац, за још два мјесеца.

Како је потврђено за Клиx.ба из Тужилаштва КС, у потпуности је уважен приједлог тужилаштва.

Притвор му је продужен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело и због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до уземиравања јавности.

Истрага у овом предмету још увијек је у току, а Прусац се терети за кривично дјело тешко убиство жене.

Како је на претходном рочишту за одређивање притвора навела тужитељица Ива Курилић, током увиђаја код Елме Годињак утврђене су бројне повреде и подливи. Навела је да је оштећена била везана, а да је Прусац починио кривично дјело с умишљајем.

Прусац се сумњичи и да је након убиства с малољетном кћерком побјегао, а лоциран је и ухапшен у једном од ресторана на Башчаршији.

Тужитељка је рекла да је пронашла податке да је Прусац правоснажно осуђен 2016. године. Тада је претукао мајку, а дан касније брата.

Годињак је два пута Прусца пријавила за насиље, а у тренутку убиства њему су биле изречене мјере забране. Они су били у процесу развода.

