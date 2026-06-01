Продужен притвор Тарику Прусцу: Осумњичени за убиство Елме Годињак остаје иза решетака

Кантонални суд у Сарајеву продужио је притвор Тарику Прусцу, осумњиченом да је 1. маја на Добрињи убио супругу Елму Годињак-Прусац, за још два мјесеца.
Како је потврђено за Клиx.ба из Тужилаштва КС, у потпуности је уважен приједлог тужилаштва.
Притвор му је продужен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело и због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до уземиравања јавности.
Истрага у овом предмету још увијек је у току, а Прусац се терети за кривично дјело тешко убиство жене.
Како је на претходном рочишту за одређивање притвора навела тужитељица Ива Курилић, током увиђаја код Елме Годињак утврђене су бројне повреде и подливи. Навела је да је оштећена била везана, а да је Прусац починио кривично дјело с умишљајем.
Прусац се сумњичи и да је након убиства с малољетном кћерком побјегао, а лоциран је и ухапшен у једном од ресторана на Башчаршији.
Тужитељка је рекла да је пронашла податке да је Прусац правоснажно осуђен 2016. године. Тада је претукао мајку, а дан касније брата.
Годињак је два пута Прусца пријавила за насиље, а у тренутку убиства њему су биле изречене мјере забране. Они су били у процесу развода.
