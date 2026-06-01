Ово је најмодернија фарма на Балкану: Јово увео роботе и душеке за краве

Јово Вујиновић из насеља Доња Шишава на планини Влашић на надморској висини изнад 1.200 метара зачетник је најсавременијих стандарда у сточарству и производњи млијека у Средњобосанском кантону, можда и шире.
У шталском објекту изграђеном по европским стандардима тренутно је тридесетак музних грла и живе у потпуном комфору. Поред lux опремљеног објекта на располагању им је и десетине хектара планинских пашњака и свјеже траве. И то није све, за мужу, његу и чишћење, задужена су два робота.
За разлику од већине који су сточарство, које је вијековима било примарно занимање становника влашићких села, угасили и отишли изван граница земље, Јово је одлучио супротно. Умјесто наставка рада у стресном грађевинском послу, одлучио се на проширење постојеће породичне фарме. Изградио је нову, савремену шталу, купио механизацију те производњу млијека организовао по европским стандардима.
"Како смо проширивали капацитете, подизали број грла тако је била потреба за више радника. Међутим њих је данас све мање и мање поготово у овој бранши, тако да смо се одлучили за роботизацију", казао је Јово Вујиновић, власник фарме.
У објекат у којем је осигуран врхунски комфор без стреса и у којем краве имају довољно простора за кретање, те удобне гумене душеке за одмор и четке за масажу, инсталиран је прво робот за мужу.
Вријеме муже одређује се на основу идентификационог броја сваког музног грла повезаног с рачунаром, а прије почетка четкама које се налазе на руци робота опере се и дезинфицира виме. Током муже која се обавља најмање три пута током 24h, робот храни краву, а лабораторијски систем за свако грло шаље податке фармеру.
"Ово је био систем гдје су краве биле на пашњаку и било нас је страх како ће се адаптирати, међутим на велико изненађење оне су се веома брзо адаптирале“, казао је запосленик у одјелу музна опрема и роботика компаније за праћење Дарко Трифуновић.
"Један од савремених система лабораторијско мјерење млијека. За сваку краву појединачно у реалном времену се мјере млијечни", објашњава Лазо Перак, водитељ одјела технике компаније САНО.
Робот је опремљен и јединицом за раздвајање млијека која, на примјер, млијеко грла које је на антибиотицима аутоматски иде у канте, док остало млијеко иде директно у лактофриз.
До краја августа број музних грла планира повећати на 48, а тиме и производњу млијека.
"Били смо прошле године на 200.000 литара. Ове године очекујемо да ће то бити вјероватно близу 320.000 литара до Нове године", истиче Вујиновић за Федералну ТВ.
Уз подршку породице, Јово посебно истиче подршку локалне мљекаре у којој има сигуран пласман и због које, каже, није имао страха у посљедње три године инвестирати близу 1,8 милиона марака.
"Од 2017. сарађујемо са нашом локалном фирмом Пољорад, прерађивачима млијека и веома смо задовољни. Захваљујући њима смо се одлучили на овакав корак јер су уредни и њима је битно да имају оваквих произвођача", додаје Вујиновић и закључује:
"Треба бити упоран. Упорност је најбитнија у свему и да одете било гдје ви морате да радите, хљеба има и овдје треба остати и бити упоран и радити".
