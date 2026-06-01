У којој години брака најчешће долази до преваре?

01.06.2026 16:26

Фото: pexels/Timur Weber

Иако се годинама вјеровало да је такозвана критична седма година брака период када се најчешће јављају проблеми и невјерство, ново истраживање показује потпуно другачију слику.

Подаци указују на то да се криза у љубавним односима, па и сама афера, код многих парова јавља знатно раније него што се то раније претпостављало.

Превара у браку један је од најтежих емотивних удараца који партнери могу да доживе, а процес опоравка и поновне изградње повјерења често траје месецима, па чак и годинама. Терапеути истичу да је за обнову повјерења након невјерства у просјеку потребно између једне и двије године, што додатно показује колико дубоке посљедице овај проблем оставља на однос.

Критична седма година више није правило

Иако је дуго важило мишљење да бракови најчешће пуцају око седме године, истраживање показује да тада заправо почиње да вара релативно мали проценат људи. Подаци указују да се први озбиљнији проблеми јављају много раније, често већ након прве три године заједничког живота.

Око седам одсто испитаних навело је да је до невјерства дошло већ у првој години брака, док је пет одсто признало да се то догодило након двије године. Највећи број оних који варају, чак трећина, почиње са невјерством управо након отприлике три године, када, како стручњаци објашњавају, нестаје почетна еуфорија и улази се у рутину.

Истраживање показује да готово половина испитаних који су варали партнера као главни разлог наводи недостатак интимности и емоционалне повезаности у браку. Временом долази до удаљавања партнера, што ствара простор за незадовољство и тражење пажње ван везе.

Готово четвртина испитаника истакла је да је долазак дјеце значајно промијенио динамику односа, повећао притисак и смањио вријеме за партнерски однос. Такође, 16 одсто признаје да је једноставно осјетило досаду и потребу за узбуђењем, што их је навело на невјерство.

Стручњаци упозоравају да савремени темпо живота додатно убрзава ове процесе и да парови данас долазе до криза много раније него раније генерације, што додатно мијења слику стабилности брака у савременом друштву.

(24седам)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

