Љубав се мијења послије прве године везе: Шта долази након почетне еуфорије?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Љубав у првој години везе често дјелује интензивно и често је прати идеализам, али истраживања показују да се након тог раздобља емоције мијењају и прелазе у стабилнији облик односа.
У првим мјесецима љубавне везе, већина људи пролази кроз тзв. "фазу заљубљености", коју карактерише јака привлачност, идеализовање партнера и осјећај еуфорије.
Сцена
Кнез открио пол бебе: Ксенија Кнежевић ускоро постаје мајка
То је природан почетак сваког односа, али није дугорочно одрживо стање јер се заснива више на емоцијама и хемији него на стварном познавању партнера.
Како веза напредује, обично након неколико мјесеци до, отприлике, једне године, долази до поступног "спуштања с емоционалног врхунца".
Истраживања показују да интензивна заљубљеност има ограничен рок трајања и да код многих људи траје између 12 до 15 мјесеци, након чега се мијења начин на који мозак реагује на партнера. Умјесто сталне еуфорије, појављује се стабилнији и реалнији доживљај односа.
Наука и технологија
Стижу претплате на Инстаграм и Фејсбук - ово су цијене
У тој фази почињу јасније да се уочавају и врлине и мане партнера. Оно што је раније изгледало савршено, сада постаје стварна слика везе. Ово не значи да љубав нестаје, него да се мијења њен облик из страствене и импулсивне у зрелију, стабилнију повезаност.
Психолози истичу да управо тада веза има избор: да пређе у дубљу емоционалну повезаност или да се заврши ако партнери нису компатибилни у стварности свакодневног живота.
Свијет
ЕК казнила Тему са 200 милиона евра због кршења Закона о дигиталним услугама
Након прве године, многи парови улазе у фазу тзв. "пратеће љубави", гдје страст није нестала, али више није доминантна. Умјесто ње, поверење између партнера, сигурност, комуникација и заједнички циљеви постају важнији. То је фаза у којој се љубав не осјећа стално интензивно, него се гради кроз свакодневне поступке и стабилност односа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
3 ч1
Србија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч1
Љубав и секс
21 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
2 д0
Најновије
15
47
15
46
15
38
15
34
15
30
Тренутно на програму