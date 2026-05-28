Стижу претплате на Инстаграм и Фејсбук - ово су цијене

Мета је најавила глобално увођење нових претплатничких планова за своје кључне апликације.
Планови обухватају Инстаграм, Фејсбук и Воцап, а у плану су и тестови за пословне кориснике и АИ претплате. Циљ компаније је диверсификација прихода ван оглашавања и додатна монетизација постојећих корисника.
Претплате нуде додатне функције за кориснике који желе више контроле и напредних опција у апликацијама. Међу њима су персонализација профила, напредне реакције и детаљнији увиди у објаве. Мета најављује да ће понуда у будућности бити проширена новим функцијама.
Инстаграм Плус, Фејсбук Плус и Воцап Плус омогућавају мјесечну претплату са приступом ексклузивним функцијама. Корисници могу да прилагођавају профиле, користе супер реакције и добијају напредне статистике. Цијене се крећу од 2,99 до 3,99 долара мјесечно, зависно од апликације.
Инстаграм Плус омогућава преглед ко је поново гледао сторије и прављење неограничених листа публике.
Фејсбук Плус доноси сличне функционалности за друштвену интеракцију. Воцап Плус се фокусира на теме, прилагођене тонове, додатне пиноване разговоре и премијум стикере.
Мета покреће тестирање нових планова под брендом Мета Уан, укључујући АИ претплате за напредне кориснике. Планови Мета Оне Плус и Мета Оне Премиум нуде различите нивое АИ капацитета. Премиум ниво омогућава сложеније анализе, генерисање видеа и слика, као и дубље рачунске могућности.
Тестирања почињу у Сингапуру, Гватемали и Боливији, док се планови за креаторе и пословне кориснике уводе у Саудијској Арабији, Мароку, Тајланду и Бангладешу. Мета тако комбинује АИ алате и професионалне функције у јединствену претплатничку понуду.
Мета Уан Есеншал и Адвансд планови намијењени су креаторима и фирмама. Они укључују верификацију, заштиту од имитација, побољшане линк схеет-ове и аналитику за бољи увид у публику.
Напреднији план омогућава боље позиционирање у претрагама и фидовима, истицање садржаја и аутоматско слање позива за праћење.
Креатори добијају алате за вођење кампања, оптимизацију распореда објава и дијељење приступа другим модераторима без дијељења лозинке. Такође добијају обавјештења када неко поново користи њихов садржај, што омогућава заштиту ауторских права.
Мета овим плановима проширује понуду функција и унапређује искуство корисника. Фокус је на напредним опцијама за кориснике и пословне алате за креаторе. Претплате не замјењују Мета Верифајд, већ функционишу као додатни слој погодности и заштите.
Циљ је повећање вриједности по кориснику и тестирање спремности корисника да плаћају за додатне дигиталне функције.
Мета прати како се нови планови прихватају и планира даље проширење понуде. Претплате представљају дугорочни стратешки корак у диверсификацији прихода компаније, пише Курир.
