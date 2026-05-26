Корисна опција на телефонима: Може помоћи у откривању крпеља

Паметни телефони крију функцију за коју многи не знају, а која може помоћи у брзом откривању крпеља.
Уз једноставно подешавање лупе и обрнутих боја, крпељи постају много уочљивији на кожи људи, али и крзну љубимаца.
Крпељи су током топлијег дијела године чест проблем након боравка у природи, а њихово брзо откривање посебно је важно јер могу преносити опасне болести, међу њима и менингоенцефалитис. Након шетње шумом, ливадом или боравка у високој трави препоручује се детаљан преглед тијела, одјеће, али и кућних љубимаца.
Међутим, крпеље није увијек лако уочити. Ситни су, тамни и често се крију на мање видљивим мјестима, док код паса и мачака додатни проблем представља густо крзно. Власници их често примијете тек када се напију крви и повећају, преноси Вечерњи лист.
У томе може помоћи једноставна функција коју већина паметних телефона већ има – лупа.
Како пише т-онлине, трик није само у увећању слике, већ и у кориштењу обрнутих боја. Када се укључи такозвани инвертовани филтер, тамне тачкице на кожи или крзну приказују се као свијетле мрље па их је лакше уочити.
На Андроид уређајима функцију можете пронаћи тако што ћете у претрагу телефона укуцати „пречац лупе“ или „лупа“, зависно од модела уређаја. Након отварања лупе потребно је изабрати филтер „инвертовано“ или „обрнуте боје“.
На Ајфон уређајима поступак је сличан. У претрагу треба укуцати „лупа“ и отворити апликацију Магнифиер. Затим се у доњем дијелу екрана отворе додатне опције, изабере иконица филтера и укључи опција „инвертовано“.
Након тога телефоном полако прегледајте кожу или крзно љубимца, дио по дио. Крпељи би у таквом приказу требало да се истичу као ситне свијетле тачке.
Посебну пажњу треба обратити на прегибе, подручје иза ушију, врат, пазухе, препоне, подручје око кољена и мјеста гдје је одјећа била припијена уз кожу. Код кућних љубимаца потребно је прегледати главу, уши, врат, пазухе, стомак, препоне и простор између прстију.
Иако трик са телефоном може помоћи, не може замијенити пажљив преглед рукама јер се крпељ често може напипати прије него што се јасно види.
Ако пронађете крпеља, треба га уклонити што прије, најбоље пинцетом за крпеље. Важно је ухватити га што ближе кожи и извући равним и мирним покретом, без гњечења, окретања или премазивања уљем, алкохолом и сличним средствима. Након уклањања мјесто уједа треба дезинфиковати и пратити евентуалне промјене на кожи.
