Мета покренула нову апликацију за Фејсбук групе

АТВ

АТВ
24.05.2026 18:43

Фото: Pixabay

Компанија Мета покренула је нову апликацију која служи као "простор намијењен разговорима унутар Фејсбук група". Зове се Форум, а није било никакве званичне најаве или посебне промоције.

Корисници ће за приступ апликацији морати да користе Фејсбук налог, а њихов профил и активности биће пренијети након пријављивања. Иако апликација није замишљена као анонимна платформа попут Редита, корисници ће моћи да користе анонимне надимке, док ће администратори група и даље имати увид у њихове стварне идентитете.

За разлику од главног Фејсбук фида, који приказује објаве пријатеља, страница и препоручен садржај алгоритма, Форум ће се фокусирати на разговоре из група чији је корисник члан. Приликом првог покретања апликација пита кориснике какав садржај желе чешће да виде, па ће вјероватно приказивати и објаве из других група које одговарају њиховим интересовањима, преноси Енгадгет.

Објаве написане у Форум апликацији и даље ће бити видљиве и у главној Фејсбук апликацији, и обрнуто. Ово није први покушај Мете да издвоји групне разговоре у засебну апликацију. Компанија је још током периода када се звала Фејсбук представила посебну апликацију за групе, која је угашена 2017. године.

Нова апликација укључује и АИ функције. Опција “Аск” може да прикупља одговоре из различитих група како би корисницима пружила информације без потребе за ручним претраживањем сваке групе појединачно.

Друга АИ функција намијењена је администраторима група и служи као помоћ у модерацији садржаја, а из Мете су навели да је апликација тренутно у фази тестирања и да компанија редовно јавно тестира нове производе како би процијенила интересовање корисника.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

