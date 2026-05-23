Сви куцају ове тајне кодове у телефон — ево шта они значе

Аутор:АТВ
Коментари:0
На интернету се све чешће дијеле такозвани тајни кодови за мобилне телефоне за које се тврди да могу да покажу да ли је уређај компромитован или под нечијим надзором.
Међу најчешће помињаним су *#21#, *#62#, *#67# и ##002#, што је изазвало велико интересовање корисника и бројне реакције на мрежама.
Свијет
Најмање 27 људи повријеђено у судару трамваја: Поремећен трамвајски саобраћај у њемачком граду
Стручњаци за сајбер безбједност објашњавају да се ради о стандардним ГСМ и сервисним кодовима који постоје годинама и који служе за провјеру просљеђивања позива и основних мрежних услуга, а не за детекцију хаковања или прислушкивања.
Када се унесу, телефон једноставно враћа податке о томе да ли су позиви или поруке преусмјерени, када је уређај недоступан или заузет, као и основне информације које су дио оператерске инфраструктуре.
Због тога се често дешава да корисници погрешно протумаче технички резултат као знак да се нешто сумњиво дешава.
Код *#21# најчешће се описује као провјера просљеђивања позива и порука, што значи да корисник може да види да ли је нека комуникација преусмјерена на други број, али то не значи аутоматски да је телефон компромитован или да га неко надгледа.
Регион
Продужен притвор троструком убици из Црне Горе
Слично важи и за *#62#, који приказује шта се дешава када је уређај недоступан, као и за *#67#, који се односи на ситуације када је линија заузета, што су све стандардне мрежне опције.
Посебну пажњу привлачи код ##002#, који се на интернету често представља као универзално рјешење за искључивање хакера јер наводно брише сва просљеђивања позива, али у пракси он зависи од оператера и не може се посматрати као безбједносни алат.
Сцена
Умро син Данијела Колмана: Имао је свега 14 година
Иако може да деактивира одређене мрежне сервисе просљеђивања, он не уклања злонамјерни софтвер нити може да детектује напредне облике компромитације уређаја, те право због тога стручњаци наглашавају да овакви савјети могу бити збуњујући за кориснике који немају техничко знање.
У пракси, како наводе експерти за дигиталну безбједност, прави знакови да нешто није у реду са телефоном готово никада се не виде кроз ове кодове, већ кроз понашање самог уређаја у свакодневној употреби.
То укључује ситуације попут наглог пражњења батерије, прегријавања телефона, успореног рада система или појаве апликација које корисник није инсталирао.
Такви симптоми могу да укажу на проблем, али и на техничке кварове или преоптерећење система, па је увијек потребан шири контекст.
Свијет
Чак 8.000 људи у колони: ЕЕС систем направио пакао на граници
Стручњаци додатно упозоравају да су најчешћи начини компромитације мобилних телефона заправо фишинг напади, злонамјерне апликације и линкови који воде ка лажним страницама, а не било какве скривене измјене које би се могле открити уносом кодова. У већини случајева, корисник сам несвјесно даје дозволе или инсталира садржај који омогућава неовлашћен приступ подацима.
Због тога се безбједност телефона у великој мјери своди на понашање корисника, а не на техничке трикове.
Јавне Вај-Фај мреже и слабо обезбијеђени налози и даље се издвајају као чести улази за потенцијалне нападе, јер омогућавају пресретање података или лакше преузимање контроле над налогом у случају слабих лозинки.
Када се овоме дода непажња корисника и инсталирање непровјерених апликација, ризик од компромитације значајно расте.
Свијет
Оженио се Доналд Трамп Млађи
Стручњаци за сајбер безбједност истичу да не постоји један универзални код који може да покаже да ли је телефон хакован, већ само скуп техничких индикатора који могу указати на потенцијални проблем.
Чак и када се појаве одређене неправилности у просљеђивању позива, то не значи аутоматски да је уређај нападнут, већ да треба провјерити шире системске и апликативне факторе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
17
15
17
08
17
05
16
59
16
52
Тренутно на програму