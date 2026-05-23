Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

У близини Јабланице догодила се тежа саобраћајна несрећа због које је саобраћај веома успорен.
До несреће је дошло у послијеподневним сатима у мјесту Комадиново врело.
У тешком судару учествовала су возила мерцедес и волксваген, а за сада нема информација да ли је неко повријеђен.
Од силине удара обје траке су закрчене возилима, те су други возачи приморани да их заобилазе на проширењу.
На аутомобилима је настала велика материјална штета, а више информација требало би да буде познато након увиђаја.
