Десетине хиљада демонстраната у Мадриду тражи оставку премијера

АТВ
23.05.2026 17:40

Демонстранти који носе шпанске заставе учествују у протесту против владе премијера Педра Санчеза у Мадриду, Шпанија, у суботу, 23. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Десетине хиљада демонстраната изашле су на улице Мадрида тражећи оставку шпанског премијера Педра Санчеза након низа корупцијских скандала.

Мала група демонстраната покушала је да пробије баријере око резиденције шпанског премијера.

Полиција је привела групу маскираних људи на главном путу ка мадридској палати "Монклоа", гдје Санчез живи са породицом.

Десетине хиљада демонстраната носиле су транспаренте са натписима "Оставка социјалистичке мафије" и другим слоганима, заједно са многим шпанским заставама на "Маршу за достојанство", који је организовало Шпанско удружење цивилног друштва.

Лидери опозиционе Народне партије и крајње десничарске странке Вокс такође су учествовали у главном мирном маршу.

Организатори су саопштили да је у протесту учествовало 80.000 људи, иако је представник шпанске Владе у Мадриду процијенио да је на улицама око 40.000.

Шпански суд објавио је почетком седмице да се против бившег шпанског социјалистичког премијера Хосеа Луиса Родригеза Сапатера води истрага због наводног вођења мреже за трговину утицајем и прање новца.

Сапатеро, кључни савезник актуелног премијера, негирао је било какву кривицу.

(СРНА)

