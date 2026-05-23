Стравична прогноза ММФ-а за Европу

Путања јавног дуга Европске уније могла би да "експлодира", што би нанијело штету економији Уније, ако се не предузму мјере за рјешавање фискалних притисака, речено је данас из Међународног монетарног фонда (ММФ) министрима финансија ЕУ.
"Ако се не контролише, јавни дуг ће се наћи на неодрживој путањи. Уз непромијењену политику, дуг просјечне европске земље достигао би 130 процената од бруто домаћег производа (БДП) до 2040. године, што је готово двоструко више у односу на данас", навео је ММФ у документу представљеном министрима финансија током неформалног састанка у Никозији на Кипру.
Фонд је истовремено упозорио да ће се владе ЕУ суочити са повећаним притиском на потрошњу за одбрану, енергетику и пензије у наредних 15 година.
Стручњаци ММФ-а су предложили комбинацију структурних реформи, као и фискалних реформи, заједничког задуживања и фискалне консолидације како би се ријешило ово питање, преноси "Политико".
"Приступ сналажења од данас до сутра, који су многе земље до сада усвојиле, достиже своје границе и чини се да је неопходан стратешки одговор како би се реаговало на растуће притиске на потрошњу", додали су из ММФ-а.
Представници Европског ревизорског суда су такође пренијели министрима финансија да пасивност није опција, истичући потребу за мјерама фискалне консолидације.
У документу ММФ-а позивају се земље ЕУ да подстакну рад и запошљавање широм блока од 27 земаља, поједноставе ток штедње грађана у инвестиције, интеграцију енергетских тржишта и спровођење пројеката отпорних на климатске промјене.
Како се наводи, пензионе реформе и виша старосна граница за пензионисање би такође помогле.
ЕУ би требало да се сложи да су иновације, енергетика и одбрана јавна добра и да их треба финансирати заједничким задуживањем, додаје се у документу.
ЕУ је остала у ћорсокаку по питању идеје о подјели дуга како би се откључала додатна средства, при чему неке земље попут Шпаније, Италије, Грчке или Француске снажно подржавају ту иницијативу, а друге, попут Њемачке, се снажно противе.
"Суочени смо са новим и сталним потребама за потрошњом", рекао је комесар ЕУ за економију Валдис Домбровскис на конференцији за новинаре након састанка министара финансија.
Он је додао да је, истовремено, расположиви фискални простор већ ограничен, нивои дуга су високи, а старење становништва додатно погоршава изазове.
"Ово није апстрактни проблем. То је веома конкретан и хитан политички изазов са којим се овдје суочавамо. Рјешење је укратко већи раст и боља потрошња", рекао је Домбровскис.
Он је додао да је заједничко задуживање већ стварност, јер су на тај начин финансирани пројекти за јачање одбрамбених способности ЕУ, као и зајам за подршку Украјини, пише "Политико", а преноси "Танјуг".
