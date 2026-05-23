Запаљен шатор за пријем обољелих од еболе: Побјегло 18 заражених особа

Шатор који се користи за пријем заражених еболом у источном Конгу запаљен је други пут ове седмице, а побјегло је 18 људи за које се вјерује да су заражени, рекао је директор локалне болнице Ричард Локуди.
Локуди је изјавио да су неидентификоване особе синоћ запалиле шатор који је поставила добротворна организација "Љекари без граница" за вјероватне и потврђене случајеве еболе.
"Најоштрије осуђујемо овај чин, јер је изазвао панику међу особљем болнице Монгбвалу и резултирао бјекством 18 осумњичених случајева у заједницу", рекао је он.
Још један центар, у граду Рвампара, изгорио је у четвртак, 21. маја, након што је члановима породице забрањено да преузму тијело рођака.
Тијела умрлих од еболе могу бити веома заразна и довести до даљег ширења када их људи припремају за сахрану и окупљају се за сахране.
Опасним послом сахрањивања осумњичених жртава управљају власти гдје год је то могуће, што доводи до противљења породица.
Сахрана пацијената обољелих од еболе у Бунији, још једном граду у зони епидемије, одржана је данас под јаким мјерама безбједности.
Власти на сјевероистоку Конга јуче су забраниле сахране и окупљања више од 50 људи у настојању да обуздају ширење вируса.
(СРНА)
