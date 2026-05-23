Познати метеоролог поново разочарао грађане прогнозом

23.05.2026 18:25

Како је данас, 23. маја, навео метеоролог Марко Чубрило, чије прогнозе прати регион, у наредном периоду доминираће промјењиво и нестабилније прољетно вријеме без дуготрајног топлотног таласа.

Температуре ће се задржавати у оквирима просјека за ово доба године, уз краткотрајна захлађења средином седмице, а затим поновни постепени пораст. Почетком јуна могућа је чешћа појава нестабилности и грмљавинских пљускова, док се јаче љетне врућине, према тренутним прогнозама, не очекују у скорије вријеме.

Период промјењивог времена, без изражених врућина

"За викенд се прогнозира мало до умјерено облачно, топло и углавном суво вријеме уз умјерен сјеверни вјетар. Појава пљускова са грмљавином могућа је углавном на истоку и југоистоку Србије, док ће дневне температуре износити од 19 до 27 степени, а у залеђу Јадрана и до око 30 степени Целзијуса", рекао је.

"Од недјеље се задржава топло вријеме уз повремене локалне пљускове, посебно почетком и средином седмице, када се очекује и пролазак хладног фронта који ће већим дијелом заобићи наше крајеве. До сриједе ће температуре бити између 23 и 29 степени, уз максималних око 33 у залеђу Јадрана, а потом слиједи осјетније освјежење уз јак сјеверозападни вјетар", објавио је у суботу, 23. маја, на својој Фејсбук страници метеоролог којег прати цијела регија Марко Чубрило.

У другом дијелу седмице очекује се суво вријеме уз врло свјеже ноћи и постепен пораст дневних температура. Ноћне вриједности кретаће се од 2 до 15 степени, а понегдје на планинама могућ је и приземни мраз. Дневне температуре постепено ће расти, прво на 20 до 27, а потом и до 29 степени крајем мјесеца.

Почетком јуна прогнозира се јачи утицај Атлантика, што доноси чешће грмљавинске пљускове и локалне непогоде, уз температуре око просјека за то доба године. Према тренутним изгледима, на израженије љетне врућине вјероватно ће се чекати најмање до послије 10. јуна.

