Који све пројекти су били у фокусу састанка Минића и Мацута

Премијери Републике Српске и Србије састали су се у Требињу, гдје су разговарали о реализацији важних инфраструктурних и развојних пројеката, изградњи аеродрома у Требињу, гасној конекцији, ревитализацији жељезничке инфраструктуре и јачању сарадње Српске и Србије.
Деценијска прича око изградње аеродрома у Требињу поново је актуелизована. То су данас урадили први људи Влада Српске и Србије. Саво Минић и Ђуро Мацут увјеравају јужњаке да папирологија за главни пројекат напредује и биће готова за 90 дана, али када ће Херцеговци полетјети још нико не зна.
"Оно што је веома битно , главни водни пројекат је достављен прије два дана, он подразумијева одводњу са самог аеродрома који подразумијева и узлетиште и слетиште, зграде, као и одводни канали који су предвиђени који су предвиђени да омогуће да аеродром функционише без проблема", каже премијер Српске Саво Минић.
"Завршено је још неколико основних и темељних прописа које доводе и до студија животне средине односно изводљивости у том смислу очекујемо еколошку дозволу за неких мјесец и по дана. Аеродром Требиње свакако представља један основ за развој овога дијела Републике Српске али и добрих веза са Србијом и шире", рекао је премијер Србије Ђуро Мацут.
Осим о ваздушном причало се и о жељезничком саобраћају. Значајан је пројекат ревитализације ускотрачне пруге Мокра Гора - Вишеград. Премијери кажу да ће ово имати велики значај, поготово за туризам Вишеграда.
"Мислим ма ћемо покушати да добијемо термин ближи од 2028. за почетак радова, можда ће то бити могуће извести и од 2027. али о томе ћемо разговарати у Бањалуци", најавио је Мацут.
"То је један огромни пројекат који ради Република Србија, ми ћемо у оквиру тога већ за 23 јун имати тачно колико и шта ће се односити на ову ревитализацију која веже Републику Српску и Србију", каже Минић.
На састанку се причало и о гасоводним системима између Српске и Србије. Ни правда није заобиђена. Два ресорна министра су потписала Изјаву о намјерама признања правосудних испита. Традиција мјесечних састанака се наставља, два премијера ће опет за исти сто 23 јуна у Бањалуци тада ће кључне теме бити везане за образовање.
