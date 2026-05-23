Додик: Руководство Украјине у својој немоћи изгубило сваки људски осјећај

Аутор:АТВ
Коментари:6
Бомбардовање студентског кампуса је тешки ратни злочин и доказ да је руководство Украјине у својој немоћи изгубило сваки људски осјећај, рекао је предсједник Милорад Додик.
Додик је осудио такво нецивилизацијско понашање, те додао како вјерује да ће они који су наредили и извршили овај злочин одговарати и заслужено бити кажњени.
"Рат је сам по себи нехуман, трагичан, носи несрећу, али и у рату постоје границе које људи не прелазе. Нељуди немају обзира. Русија за четири године никада није бомбардовала студентске домове, Украјина то чини", навео је Додик на Иксу.
Бомбардовање студентског кампуса је тешки ратни злочин и доказ да је руководство Украјине у својој немоћи изгубило сваки људски осјећај.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 23, 2026
Истакао је жали за невиним жртвама и изражава саосјећање с њиховим породицама и цјелокупним руским народом.
Дронови којима управљају украјинске оружане снаге погодили су у ноћи између 21. и 22. маја академски објекат и студентски дом у Старобељском професионалном колеџу Луганског државног педагошког универзитета, при чему је, према посљедњим подацима, погинуло 12 људи.
