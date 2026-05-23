Logo
Large banner

Додик: Руководство Украјине у својој немоћи изгубило сваки људски осјећај

Аутор:

АТВ
23.05.2026 13:25

Коментари:

6
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Бомбардовање студентског кампуса је тешки ратни злочин и доказ да је руководство Украјине у својој немоћи изгубило сваки људски осјећај, рекао је предсједник Милорад Додик.

Додик је осудио такво нецивилизацијско понашање, те додао како вјерује да ће они који су наредили и извршили овај злочин одговарати и заслужено бити кажњени.

"Рат је сам по себи нехуман, трагичан, носи несрећу, али и у рату постоје границе које људи не прелазе. Нељуди немају обзира. Русија за четири године никада није бомбардовала студентске домове, Украјина то чини", навео је Додик на Иксу.

Истакао је жали за невиним жртвама и изражава саосјећање с њиховим породицама и цјелокупним руским народом.

Дронови којима управљају украјинске оружане снаге погодили су у ноћи између 21. и 22. маја академски објекат и студентски дом у Старобељском професионалном колеџу Луганског државног педагошког универзитета, при чему је, према посљедњим подацима, погинуло 12 људи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Напад дроновима

Русија

Украјина

Студентски дом Старобељск

Коментари (6)
Large banner

Прочитајте више

Болница

Свијет

Риједак и опасан вирус шири се Њемачком: Готово сви заражени умиру, вакцине нема

4 ч

0
Уређена дневна соба са клима уређајем

Савјети

Грешка са климом која вас може скупо коштати: Никако ово не радите

4 ч

0
Аутомобил марке Лада, црне боје, паркиран на улици.

Економија

"Лада" банкротирала: Пропао њемачки увозник

4 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Осуђени силоватељ побјегао у Црну Гору: За њим трагао и Интерпол, ево гдје је ухваћен

4 ч

0

Више из рубрике

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

5 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Народ овдје тражи сигурност - осјећај да његова држава стоји иза њега

5 ч

6
Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Сију: Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом

Република Српска

Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Сију: Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом

6 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

Република Српска

Додик: Европски самит Голд института прилика да се презентују потенцијали Српске

19 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner