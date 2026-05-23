Осуђени силоватељ побјегао у Црну Гору: За њим трагао и Интерпол, ево гдје је ухваћен

Аутор:АТВ
Полиција у Бару ухапсила је лице које међународно потражују надлежни органи тзв. Косова због издржавања казне затвора изречене за кривично дјело силовање.
Како су навели из црногорске полиције, службеници Одјељења безбједности Бар су, у координацији са НЦБ Интерпол Подгорица, лишили слободе Х.Б (22), држављанина тзв. Косова, којег на међународном нивоу потражује УНМИК Косово.
"Именовани се потражује по наредби Основног суда у Призрену, која је издата 13. јануара 2026. године, ради издржавања изречене казне затвора у трајању од пет година, односно престалог дијела затворске казне у трајању од четири године, три мјесеца и 13 дана", наводе из МУП Црне Горе.
Како истичу, наведена затворска казна изречена је Х.Б. пресудом Основног суда у Призрену, дана 01. новембра 2023. године, због кривичног дјела силовање, извршеног на територији јужне српске покрајине.
Како се наводи, слиједи комуникација надлежних органа Црне Горе и влади тзв. Косова ради екстрадиције овог лица.
