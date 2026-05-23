Мацут: Аеродром ће потпуно трансформисати овај дио Српске

Предсједник Владе Републике Србије Ђуро Мацут поручио је данас у Требињу да ће изградња аеродрома потпуно трансформисати овај дио Српске и отворити огромне туристичке потенцијале цијеле регије.
Мацут је нагласио да је овај пројекат темељ будућег развоја и још снажнијег повезивања Српске и Србије.
Премијер Србије је потврдио да су сви кључни процеси око изградње Аеродрома Требиње максимално убрзани и да се коначно назире почетак великих радова.
„Што се тиче инфраструктурних пројеката, аеродром Требиње је свакако један од основних. Главни водни пројекат је готов, а главни пројекат ће бити завршен за три мјесеца. Очекујемо да ће и то бити у наредном периоду добра вијест. Завршене су и неке анализе које доводе и до студија животне средине и очекујемо дозволу за неких мјесец дана“, истакао је Мацут на конференцији за медије.
Он је подвукао да ће Требиње, захваљујући овом стратешком кораку, постати изузетно значајно и широко препознатљиво туристичко мјесто на глобалној мапи.
Мацут је посебно нагласио да ће Србија наставити да буде најпоузданији и најсигурнији партнер Републици Српској у свим заједничким подухватима. Као конкретан доказ те сарадње, издвојио је данашње потписивање Изјаве о намјерама између два министарства правде.
Гасна конекција Србије и Републике Српске изузетно важна истакао је Мацут и додао да очекује да ће на састанку почетком јуна у Тузли бити дефинисана могућност да се предвиђених 1,2 милијарди метара кубних на годишњем нивоу коригује са новим правцем који ће износити око 60 километара.
"То би било повезивање нашег терминала у Батајници према граници са Републиком Српском и на тај начин би се омогућило да нови гасовод, са рецимо двије компресорске станице повећа могућност приласка гаса ка Републици Српској, што је свакако велики значај за даљи економски развој", рекао је Мацут након одржаног састанка са премијером Српске Савом Минићем у Требињу.
Нагласио је да је ово питање један од приоритета у наредном периоду.
Мацут је рекао да је ово само једна најава онога што ће бити остварено ускоро и нагласио да се радује новим и добрим вијестима на састанку двије владе у Бањалуци 23. јуна.
