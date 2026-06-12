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Сергеј Барбарез одабрао почетних једанаест за дуел с Канадом, Џеко на клупи

Аутор:

АТВ
12.06.2026 20:35

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Сергеј Барбарез одабрао почетних једанаест за дуел с Канадом, Џеко на клупи
Фото: Tanjug / AP / Chris Young

Фудбалски репрезентативци БиХ ће вечерас отворити Свјетско првенство утакмицом против Канаде.

Селектори обје репрезентације, Џеси Марш с једне и Сергеј Барбарез с друге стране, одабрали су почетне поставе за вечерашњи дуел.

Барбарез је на клупи оставио Керима Алајбеговића и Едина Џеку, а прилику од прве минуте добио је Јово Лукић.

Канада: Крепо; Џонстон, Де Фужерол, Корнелијус, Ларија; Бјукенен, Коне, Еустакио, Милар; Олувасеји, Џ. Дејвид.

На клупи су остали: Сент Клер, Гудман, Џонс, Вотерман, Бомбито, Дејвис, Сигур, Шоанијер, Шафелбург, Осорио, Салиба, Ларин, Ахмед, П. Дејвид, Нелсон.

БиХ: Васиљ; Дедић, Катић, Мухаремовић, Колашинац; Тахировић, Башић, Мемић, Бајрактаревић; Демировић и Лукић.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

фудбалер

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