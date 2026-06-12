"Горе" друштвене мреже, пале и увреде: Ибрахимовићева изјава изазвала буру реакција

Аутор:АТВ
Коментари:1
Златан Ибрахимовић, легендарни шведски фудбалер поријеклом са простора бивше Југославије, изазвао је бројне реакције након што у анализи пред Свјетско првенство није поменуо БиХ.
Иако му је отац Шефик поријеклом из БиХ, Ибрахимовић је, говорећи о фаворитима у групи Л, истакао друге репрезентације.
„Бирам групу Л. Ту је Енглеска...“, рекао је Ибрахимовић, додајући чувени слоган „Враћа се кући“.
„Да видимо... Ту је и Хрватска, а имам и одређене коријене из Хрватске, тако да навијам за њих на овом турниру. Ту су и бројни талентовани играчи, па ћемо видјети шта могу да покажу“, додао је некадашњи шведски репрезентативац.
Према његовом мишљењу, Енглеска и Хрватска имају највеће шансе за пласман у наредну фазу такмичења, док би Гана могла да буде потенцијално изненађење групе.
„Нажалост, ту је и Панама, али мислим да ће бити аутсајдер у групи док се Енглеска и Хрватска буду бориле за прво мјесто. Гана би могла да им помрси рачуне и освоји понеки бод, али не вјерујем да Панама може да направи нешто значајније“, рекао је Ибрахимовић.
Zlatan Ibrahimović when asked which World Cup group excites him the most:— TheCroatian (@TheCroatian_) June 11, 2026
"Group L. I have some roots from Croatia, so I'm supporting them in this tournament."pic.twitter.com/dKaLVIIguG
У анализи је учествовао и Тјери Анри, чија је супруга поријеклом из БиХ.
Није дуго требало да се Ибрахимовићева изјава прошири друштвеним мрежама, гдје је убрзо изазвала бројне реакције и расправе међу корисницима.
„Зар није из БиХ?“, „Учиниће све само да заборави да му је отац Бошњак“ и „Мајка му је из Хрватске и поштује је, али требало би да поштује и оца који је из БиХ“, неки су од коментара који су се могли прочитати на друштвеним мрежама.
Ипак, велики број реакција био је знатно оштрији и садржавао је увреде и псовке које нећемо преносити, што довољно говори о томе колико је ова тема и даље осјетљива међу навијачима, преноси Нова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
42
17
34
17
33
17
28
17
25
Тренутно на програму