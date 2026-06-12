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"Горе" друштвене мреже, пале и увреде: Ибрахимовићева изјава изазвала буру реакција

Аутор:

АТВ
12.06.2026 15:13

Коментари:

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"Горе" друштвене мреже, пале и увреде: Ибрахимовићева изјава изазвала буру реакција
Фото: X

Златан Ибрахимовић, легендарни шведски фудбалер поријеклом са простора бивше Југославије, изазвао је бројне реакције након што у анализи пред Свјетско првенство није поменуо БиХ.

Иако му је отац Шефик поријеклом из БиХ, Ибрахимовић је, говорећи о фаворитима у групи Л, истакао друге репрезентације.

„Бирам групу Л. Ту је Енглеска...“, рекао је Ибрахимовић, додајући чувени слоган „Враћа се кући“.

„Да видимо... Ту је и Хрватска, а имам и одређене коријене из Хрватске, тако да навијам за њих на овом турниру. Ту су и бројни талентовани играчи, па ћемо видјети шта могу да покажу“, додао је некадашњи шведски репрезентативац.

Према његовом мишљењу, Енглеска и Хрватска имају највеће шансе за пласман у наредну фазу такмичења, док би Гана могла да буде потенцијално изненађење групе.

„Нажалост, ту је и Панама, али мислим да ће бити аутсајдер у групи док се Енглеска и Хрватска буду бориле за прво мјесто. Гана би могла да им помрси рачуне и освоји понеки бод, али не вјерујем да Панама може да направи нешто значајније“, рекао је Ибрахимовић.

У анализи је учествовао и Тјери Анри, чија је супруга поријеклом из БиХ.

Реакције на друштвеним мрежама нису изостале

Није дуго требало да се Ибрахимовићева изјава прошири друштвеним мрежама, гдје је убрзо изазвала бројне реакције и расправе међу корисницима.

„Зар није из БиХ?“, „Учиниће све само да заборави да му је отац Бошњак“ и „Мајка му је из Хрватске и поштује је, али требало би да поштује и оца који је из БиХ“, неки су од коментара који су се могли прочитати на друштвеним мрежама.

Ипак, велики број реакција био је знатно оштрији и садржавао је увреде и псовке које нећемо преносити, што довољно говори о томе колико је ова тема и даље осјетљива међу навијачима, преноси Нова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Златан Ибрахимовић

Свјетско првенство 2026

Хрватска

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