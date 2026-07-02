"Фурија" разбила Аустријанце за четвртфинале Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Шпаније пласирала се у четвртфинале Мундијала, након што је у Лос Анђелесу, на препуној „СоФи арени“, савладала Аустрију резултатом 3:0.
Изабраници Луиса де ла Фуентеа потпуно су контролисали дешавања на терену од првог до посљедњег минута.
Након дугог „плетења мреже“ око гола Шлагера, отпор Аустријанаца сломлен је у 36. минуту. Марк Кукуреља је сјајно упослио Микела Ојарзабала, који са око 11 метара шаље прелијеп приземан ударац у мрежу за вођство од 1:0, што је био и резултат првог полувремена.
Шпанци су наставили у истом ритму и у наставку, а у 66. минуту предност је умјетнички удуплана. Након одличне асистенције Алексиса Баене, дефанзивац Тотенхема Педро Поро сјајно скаче и главом постиже свој први гол у националном дресу.
Коначан ударац уздрманим Аустријанцима „Фурија“ је задала у самом финишу меча, када су резервисти завршили посао за коначних и убједљивих 3:0 и потврду велике фудбалске класе. Шпанија у застрашујућој форми чека наредни изазов на Свјетском првенству.
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