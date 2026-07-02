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Медведев: Финска од сада на мапи нуклеарних циљева Москве

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 22:34

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Дмитриј Медведев
Фото: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Финска ће бити додата на мапу нуклеарних циљева Москве након што је укинула забрану распоређивања нуклеарног оружја, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

"Финска је укинула забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији. Шта се тиме мијења за Финце? Само једна мала промјена њихова земља је сада на мапи нуклеарних циљева Русије", написао је Медведев на друштвеним мрежама.

Он је иронично додао да је Финска сада достигла врхунац безбједности.

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Претходно је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова истакла да ће Русија предузети политичке и војнотехничке мјере као одговор на укидање забране размјештања нуклеарног оружја у Финској.

Раније је фински предсједник Александар Стуб одобрио амандмане на Закон о нуклеарној енергији и Кривични законик, којима се укида забрана увоза, производње, складиштења и употребе нуклеарног оружја у тој земљи, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Медведев

Русија

Москва

нуклеарно оружје

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