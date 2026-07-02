Пао снијег након седмице рекордних врућина

Аутор:АТВ редакција
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Након седам дана које је обиљежио рекордан топлотни талас, на алпском превоју Стевлио у Италији пао је снијег.
Подручја Трентина и Јужног Тирола захватили су снажан вјетар, град и обилне падавине, због чега су ватрогасци интервенисали на више локација у покрајинама Болцано, Мерано и Брешаноне.
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Иако је захлађење донијело краткотрајно олакшање након једног од најинтензивнијих топлотних таласа овог љета, италијанске метеоролошке службе издале су жута упозорења за дијелове централне и јужне Италије због могућих грмљавинских олуја и обилних падавина.
Предсједник региона Венето прогласио је ванредно стање због дуготрајне суше и опасности од продора слане морске воде у ријечне токове, након вишемјесечног мањка падавина које траје још од марта, преноси Срна.
Метеоролози упозоравају да освјежење неће дуго трајати и да се већ наредних дана очекује нови пораст температура широм Италије.
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Европа је ове године погођена низом екстремних временских појава, од рекордних врућина до снажних олуја, а стручњаци истичу да су овакве нагле промјене времена све чешће усљед климатских промјена, преноси "Анадолија".
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