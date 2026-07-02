Трагичан крај потраге: Пронађено тијело у Уни

"Потрага завршила проналаском тијела нестале особе", објављено је на Фејсбук страници ХГСС-а.

Подсјећамо, код Хрватске Дубице трагало се за несталом особом која се претходно налазила у риболову.

Како су раније објавили медији у Хрватској, полиција и тимови за спасавање трагали су се за рибаром који је држављанин БиХ.