Logo

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело у Уни

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 22:10

Коментари:

0
Потрага за рибаром из БиХ несталим у Уни
Фото: HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja

Пронађено је тијело нестале особе на ријеци Уни, саопштила је Хрватска горска служба спашавања.

"Потрага завршила проналаском тијела нестале особе", објављено је на Фејсбук страници ХГСС-а.

Подсјећамо, код Хрватске Дубице трагало се за несталом особом која се претходно налазила у риболову.

Како су раније објавили медији у Хрватској, полиција и тимови за спасавање трагали су се за рибаром који је држављанин БиХ.

Потрага

Регион

Нестао рибар из БиХ: Потрага и у Хрватској

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пронађено тијело

Ријека Уна

потрага

Коментари (0)

Више из рубрике

У пожару код Зворника изгорио је комбајн и 12 дулума пшенице.

Хроника

Пожар код Зворника: Изгорјели комбајн и 12 дунума пшенице

4 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Саобраћајна несрећа на ауто-путу: Учествовало и возило Хитне помоћи

4 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Пред кћерком тукао невјенчану супругу: Ухапшен мушкарац (36) због насиља у породици

7 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Амир Пашић Фаћо осуђен на двије године и осам мјесеци затвора

7 ч

0

  • Најновије

22

30

Србија се мучила 30 минута, па прегазила Швајцарску! Јокић и Јовић доминирали

22

21

Жестока туча у мору: Дјеца и туристи све гледали у шоку

22

10

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело у Уни

22

05

Човјек који је живио 104 године открио тајну дуговјечности: Ову биљку је јео сваког дана

21

41

Дјечак (11) камионом улетио међу будистичке вјернике, има мртвих

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима