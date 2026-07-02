Трагичан крај потраге: Пронађено тијело у Уни

Аутор:АТВ редакција
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Пронађено је тијело нестале особе на ријеци Уни, саопштила је Хрватска горска служба спашавања.
"Потрага завршила проналаском тијела нестале особе", објављено је на Фејсбук страници ХГСС-а.
Подсјећамо, код Хрватске Дубице трагало се за несталом особом која се претходно налазила у риболову.
Како су раније објавили медији у Хрватској, полиција и тимови за спасавање трагали су се за рибаром који је држављанин БиХ.
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Нестао рибар из БиХ: Потрага и у Хрватској
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