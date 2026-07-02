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Нестао рибар из БиХ: Потрага и у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 18:36

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У току је потрага за мушкарцем на ријеци Уни, јавили су из Хрватске горске службе спашавања.
Фото: HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja

У току је потрага за мушкарцем на ријеци Уни, јавили су из Хрватске горске службе спашавања.

Потрага се одвија на ријеци Уни код Хрватске Дубице за несталом особом која се претходно налазила у риболову.

На терену су тренутно припадници хрватске полиције и тимови HGSS из станице у Новској.

Ријека Уна

Градови и општине

Потрага на Уни: Једно лице испало из чамца у Козарској Дубици

Портал 24сата.хр незванично сазнаје да је нестао држављанин БиХ.

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Тагови :

потрага

Ријека Уна

нестао мушкарац

Хрватска

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