Нестао рибар из БиХ: Потрага и у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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У току је потрага за мушкарцем на ријеци Уни, јавили су из Хрватске горске службе спашавања.
Потрага се одвија на ријеци Уни код Хрватске Дубице за несталом особом која се претходно налазила у риболову.
На терену су тренутно припадници хрватске полиције и тимови HGSS из станице у Новској.
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Потрага на Уни: Једно лице испало из чамца у Козарској Дубици
Портал 24сата.хр незванично сазнаје да је нестао држављанин БиХ.
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