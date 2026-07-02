Потрага на Уни: Једно лице испало из чамца у Козарској Дубици

Аутор:АТВ редакција
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У Козарској Дубици у току је потрага за лицем које је испало из чамца у ријеку Уну око 10.30 часова.
У току је потрага за једним лицем у Козарској Дубици које је испало из чамца у ријеку Уну, потврђено је за Провјерено.инфо из ПУ Приједор.
Догађај је пријављен око 10.30 часова.
Након пријаве, надлежне службе су одмах упућене на терен, а у току је потрага за несталим лице.
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