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Потрага на Уни: Једно лице испало из чамца у Козарској Дубици

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 16:23

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Ријека Уна
Фото: Screenshot/Youtube

У Козарској Дубици у току је потрага за лицем које је испало из чамца у ријеку Уну око 10.30 часова.

У току је потрага за једним лицем у Козарској Дубици које је испало из чамца у ријеку Уну, потврђено је за Провјерено.инфо из ПУ Приједор.

Догађај је пријављен око 10.30 часова.

Након пријаве, надлежне службе су одмах упућене на терен, а у току је потрага за несталим лице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ријека Уна

Козарска Дубица

потрага

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